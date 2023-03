Aaron Rodgers dice che vuole giocare per i Jets nel 2023

Il quarterback Aaron Rodgers ha dichiarato mercoledì al “The Pat McAfee Show” che ha intenzione di giocare per i New York Jets in questa stagione.

Rodgers ha detto venerdì di aver preso quella decisione e di non aver effettuato uno scambio, che deve ancora essere finalizzato. Fonti hanno detto che i due team e Rodgers sono in contatto mentre cercano di elaborare le fasi finali di un potenziale accordo, che potrebbe includere la ristrutturazione del contratto di Rodgers e l’accettazione di un compenso commerciale.

“Ho chiarito che il mio intento era quello di giocare e giocare per i New York Jets e non stavo trattenendo nulla. Questo è il compenso che i Packers stanno cercando di ottenere… I Packers vogliono andare avanti. Fammi sapere che in tante parole”, ha detto.

Rodgers, che ha partecipato a un ritiro nell’oscurità di quattro giorni per pensare al suo futuro, ha dichiarato di essere sicuro al 90% di ritirarsi durante il suo ritiro. Quando è uscito dall’oscurità, ha detto che qualcosa era cambiato rispetto alla precedente posizione dei Packers secondo cui volevano che giocasse tutta la sua carriera a Green Bay e che la squadra voleva essere diretta con lui all’inizio della stagione.

Rodgers ha detto che gli è sempre piaciuta l’organizzazione dei Packers, ma è chiaro che è ora di cambiare.

“Amo la città. Amo il sistema e lo farò sempre. I fatti ora vogliono andare avanti e anche io”, ha detto.

Ha detto che la sua decisione di lasciare Green Bay è stata “agrodolce”.

“Sono stato il quarterback titolare dei Packers per 15 anni… Quindi, ti amo, Green Bay. Grazie. Sono triste come alcuni di voi, ma ci rivedremo”.

Un anno fa, Rodgers sembrava destinato a concludere la sua carriera a Green Bay. Dopo aver considerato il ritiro dopo la stagione 2021, ha firmato un’estensione del contratto triennale da 150 milioni di dollari nel marzo 2022.

Il contratto di Rodgers include 59,465 milioni di dollari di stipendio e bonus garantiti per questa stagione. La maggior parte di questo era costituito da un bonus di $ 58,3 milioni che non è arrivato fino a dopo la settimana 1 di questa stagione. I Packers assorbiranno $ 40,3 milioni di denaro morto sul loro tetto salariale. Con i suoi soldi bonus contati, Rodgers non congelerà il limite dei Jets. Conterà per $ 15,8 milioni nel 2023 e $ 32,5 milioni nel 2024.

Un gruppo di funzionari dei Jets, tra cui il proprietario Woody Johnson, il direttore generale Joe Douglas, l’allenatore Robert Saleh e il coordinatore offensivo Nathaniel Hackett, sono volati in California la scorsa settimana per incontrare Rodgers.

Inoltre, diversi giocatori dei Jets hanno twittato per reclutare Rodgers, incluso il cornerback Chaz Gardner, che ha promesso di bruciare la testa di formaggio che indossava per celebrare la vittoria di New York sui Packers la scorsa stagione al Lambeau Field. Gardner in seguito ha mantenuto la promessa bruciando il formaggio in un video pubblicato su YouTube.

Rodgers, 39 anni, ha dato ai Jets una lista dei desideri di agenti liberi, e questo include Odell Beckham Jr., fonti hanno detto a Diana Rusini di ESPN. Un altro giocatore in quella lista, il ricevitore wide agent free agent di Packers Allen Lazard, ha accettato martedì un contratto quadriennale da 44 milioni di dollari con i Jets, una fonte ha confermato a ESPN.

Tuttavia, Rodgers ha detto mercoledì che dare ai Jets una lista dei desideri era “ridicolo”. Tuttavia, ha detto che i Jets gli hanno chiesto dei giocatori con cui ha giocato, ma non ha fatto alcuna richiesta.

“La mia unica richiesta è la trasparenza”, ha detto.

Il presidente di Packers Mark Murphy ha chiarito la scorsa settimana che Rodgers non era la prima scelta dell’organizzazione per tornare nella squadra, e sperava di trovare una “situazione vantaggiosa per tutti” per il quattro volte MVP e la squadra.

Le probabilità del Super Bowl dei Jets sono migliorate costantemente nelle scommesse sportive nell’ultima settimana. Mercoledì, dopo che Rodgers ha annunciato le sue intenzioni, i Jets hanno vinto il Super Bowl per 14-1 al Caesars Sportsbook. A quel prezzo, solo cinque squadre – i Kansas City Chiefs, i San Francisco 49ers, i Buffalo Bills, i Philadelphia Eagles e i Cincinnati Bengals – avevano probabilità migliori rispetto ai Jets, che sono entrati nella bassa stagione sul 30-1 per vincere il Super Bowl. Hanno iniziato la settimana al Caesars sul 17-1.

Rich Cimini, Rob Demowski e David Purdam di ESPN hanno contribuito a questo rapporto.