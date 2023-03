TikTok è stato introdotto dagli Stati Uniti per affrontare i problemi di sicurezza nazionale

TikTok ha detto che stava soppesando le sue opzioni ed è rimasto deluso dalla decisione. La società ha affermato che il suo piano di sicurezza, che include la memorizzazione dei dati degli americani negli Stati Uniti, offre una migliore protezione per gli utenti.

“Se l’obiettivo è proteggere la sicurezza nazionale, il disinvestimento non risolve il problema: un cambio di proprietà non impone alcuna nuova restrizione ai flussi di dati o all’accesso”, ha dichiarato in una nota la portavoce di TikTok Maureen Shanahan.

L’amministratore delegato di TikTok, Sho Chi Siew, dovrebbe testimoniare davanti al Comitato per l’energia e il commercio della Camera la prossima settimana. Dovrebbe affrontare domande sui legami dell’app con la Cina e sulla fornitura di contenuti dannosi ai giovani.

Un portavoce della Casa Bianca ha rifiutato di commentare, così come una portavoce del Dipartimento del Tesoro che ha condotto i negoziati con TikTok. Anche il Dipartimento di Giustizia ha rifiutato di commentare. Domanda di vendita Come riportato in precedenza Tramite il giornale di Wall Street.

TikTok, che ha 100 milioni di utenti statunitensi, è al centro di una battaglia tra l’amministrazione Biden e il governo cinese sulla leadership tecnologica ed economica e sulla sicurezza nazionale. Il presidente Biden ha condotto un’ampia campagna contro la Cina con massicci piani di finanziamento per aumentare la produzione interna di semiconduttori, veicoli elettrici e batterie al litio. L’amministrazione ha vietato le apparecchiature per le telecomunicazioni cinesi e ha vietato le esportazioni statunitensi di apparecchiature per la produzione di chip in Cina.