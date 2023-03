Azioni, dati, notizie e guadagni

9 ore fa

Il Credit Suisse ha annunciato che prenderà in prestito 50 miliardi di franchi svizzeri (53,69 miliardi di dollari) dalla Banca nazionale svizzera nell’ambito di una linea di credito e di una linea di liquidità a breve termine.

Le mosse “sosterranno le attività principali e i clienti di Credit Suisse mentre Credit Suisse intraprende le misure necessarie per creare una banca più semplice e più focalizzata costruita intorno alle esigenze dei clienti”, ha affermato la società in una nota. Avviso.

Inoltre, la banca sta effettuando un’offerta pubblica di acquisto in contanti relativa a dieci titoli di debito senior denominati in dollari statunitensi per un corrispettivo complessivo fino a $ 2,5 miliardi, nonché un’offerta separata di quattro titoli di debito senior denominati in euro per un totale di fino a 500. milioni di euro, ha detto la società.

– Jihye Lee