Mercati Asia-Pacifico, Banca Centrale, Aumento dei tassi, RBA

9 ore fa

Il governatore della Reserve Bank of Australia, Philip Lowe, ha dichiarato mercoledì in un discorso che la banca centrale sta per raggiungere un punto in cui sospenderà ulteriori aumenti dei tassi di interesse.

“Con la politica monetaria in territorio limitato, siamo vicini al punto in cui sarebbe opportuno sospendere gli aumenti dei tassi di interesse per concedere più tempo per valutare lo stato dell’economia”, ha affermato, secondo una trascrizione.

“A che punto una pausa è appropriata sarà determinata dalla nostra valutazione dei dati e delle prospettive”, ha affermato Lowe.

L’economista senior della Commonwealth Bank of Australia, Belinda Allen, ha affermato in una nota che il rapporto di martedì ha avuto un tono meno aggressivo.

Allen ha affermato che la CBA si aspetta che la Fed alzi i tassi ancora una volta prima di fermarsi al 3,85%. — Oppure mantieni i tassi alla prossima riunione di politica monetaria di aprile.

– Jihye Lee