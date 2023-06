Andy Muschietti dirigerà Batman dopo The Flash – Variety

Alberto E. per CinemaCon. Rodriguez/Getty Images | CC

Andy Muschietti è ufficialmente pronto a dirigere il nuovo film di Batman. Varietà Può essere comunicato esclusivamente. Il film è uno dei numerosi nuovi titoli DC Studios sviluppati dai capi James Gunn e Peter Safran all’inizio di quest’anno.

Muschietti dirigerà “Batman: The Brave and the Bold” dietro l’uscita del supereroe “The Flash” questo fine settimana. Il progetto è basato su una serie a fumetti scritta da Grant Morrison, che Gunn ha definito “eccezionalmente influente” nell’universo DC a gennaio. I fumetti immaginano una “Bat Family” in cui il figlio biologico di Bruce Wayne, Damian, funge da Robin per il Batman di suo padre. La sorella e co-creatrice di Muschietti, Barbara, produrrà il progetto con Gunn e Safran attraverso la loro etichetta Double Dream.

“Quando abbiamo visto ‘The Flash’, anche prima che la DC prendesse le redini dello studio, sapevamo di non essere solo nelle mani di un regista visionario, ma anche nelle mani di un grande fan della DC”, hanno detto Gunn e Safran. Varietà di Musetti. “È un film straordinario – divertente, emozionante, elettrizzante – e l’impegno e la passione di Andy per questi personaggi e questo mondo risuonano in ogni fotogramma. Quindi, quando è arrivato il momento di cercare un regista per ‘The Brave and the Bold’, c’era davvero solo uno. L’unica scelta era. Fortunatamente, Andy ha detto OK. Barbara ha firmato per produrre con noi, e stavamo arrivando. Sono una squadra straordinaria, e non avremmo potuto avere partner migliori o più stimolanti come noi ha intrapreso questa nuova avventura nel DCU.”

Al momento non c’è nessuno sceneggiatore associato al progetto. Questo è il primo film live-action di Robin da quando Chris O’Donnell ha recitato al fianco di George Clooney nel film del 1997 “Batman and Robin”. Il film sarà separato dai film di “The Batman” di Robert Pattinson.

La lista di debutto di Gunn e Safran si chiama “Gods and Monsters” e il contenuto include sia sequel che film indipendenti. Altri titoli includono un film di Superman precedentemente annunciato scritto da Gunn, ora intitolato ufficialmente “Superman: Legacy”, una serie prequel di Wonder Woman e una serie misteriosa di Lanterna Verde. Verranno inoltre introdotti personaggi DC meno conosciuti, tra cui Booster Gold e Swamp Thing. Sebbene il DCU sia un multiverso, questi titoli esistono in un universo separato.

Maschitti è stato la forza creativa dietro un altro franchise di successo della Warner Bros. Discovery: “It” della New Line Cinema, con Bill Skarsgård e Jessica Chastain. Il suo momento di esordio è arrivato nel 2013 con l’acclamato progetto horror “Mama”, interpretato da Chastain.