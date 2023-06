Neuschwanstein: donna uccisa in un attacco vicino alla storica fortezza tedesca

La donna – che non è stata nominata ma che si ritiene sia una turista americana – è morta durante la notte dopo essere precipitata per 50 metri nel burrone, hanno detto i pubblici ministeri.

In una dichiarazione, hanno affermato di ritenere che l’uomo abbia incontrato le donne su un sentiero vicino al ponte Marienbrück – i media tedeschi hanno affermato che entrambi erano cittadini statunitensi. Questo posto è un popolare punto di vista utilizzato dai turisti per vedere il forte.

“Quando il 22enne ha cercato di intervenire, l’ha soffocata e poi l’ha spinta giù per un ripido pendio”, ha detto la polizia bavarese in un comunicato.

La donna di 21 anni è stata trasportata in aereo in ospedale, ma in seguito è morta per le ferite riportate. La sua amica, che secondo quanto riferito era in condizioni critiche, ha risposto quando è stata trovata dalla polizia.