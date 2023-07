Dichiarazione del presidente Joe Biden sulla sentenza della Corte Suprema sullo sgravio dei prestiti agli studenti

Questa lotta non è finita. Ho altro da annunciare quando parlerò alla nazione questo pomeriggio.

Il programma di sollievo dai prestiti studenteschi della mia amministrazione sarebbe stato un’ancora di salvezza per milioni di americani laboriosi che cercavano di riprendersi da una pandemia che capita una volta ogni secolo. Quasi il 90 percento del sollievo dal nostro programma sarebbe andato a mutuatari che guadagnano meno di $ 75.000 all’anno, e nessuno di questi sarebbe andato a persone che guadagnano più di $ 125.000. Avrebbe cambiato la vita di milioni di americani e delle loro famiglie. E sarebbe stato positivo per la crescita economica a breve ea lungo termine.

L’ipocrisia dei funzionari eletti repubblicani è stupefacente. Non hanno problemi con miliardi di prestiti legati alla pandemia alle imprese, comprese centinaia di migliaia e talvolta milioni di dollari per le proprie attività. E quei prestiti sono stati cancellati. Ma quando si è trattato di fornire sollievo a milioni di americani laboriosi, hanno fatto tutto il possibile per bloccarlo.

Sebbene il risultato odierno sia deludente, non dobbiamo perdere di vista i progressi che abbiamo compiuto nell’aumentare storicamente i Bell Grants; Condono del debito per insegnanti, vigili del fuoco e dipendenti pubblici; e la creazione di un nuovo piano di rimborso del prestito in modo che nessuno che abbia sottoscritto un prestito universitario debba pagare più del 5% del proprio reddito discrezionale.

Credo che la decisione del tribunale di interrompere il nostro programma di agevolazioni sui prestiti studenteschi sia stata sbagliata.

Ma non mi fermerò davanti a nulla per trovare altri modi per dare sollievo alle famiglie della classe media che lavorano sodo. La mia amministrazione continuerà a lavorare per portare la promessa dell’istruzione superiore a ogni americano.

Più tardi oggi fornirò maggiori dettagli su ciò che la mia amministrazione ha fatto per aiutare gli studenti e sui prossimi passi che la mia amministrazione intraprenderà.

