Shohei Ohtani degli Angels colpisce ancora con un fuoricampo di 493 piedi

Servizi di notizie ESPN2 minuti di lettura

HR da 493 piedi! Shohei Ohtani è stato il vincitore indiscusso al numero 30 Shohei Ohtani ha ragione con il suo 17esimo homer (30esimo assoluto) di giugno, un dinger di 493 piedi.

Un altro giorno, un altro momento sbalorditivo Shohei Ohtani.

Venerdì sera a Los Angeles, la stella a due vie degli Angels ha segnato il suo 30esimo fuoricampo, e lo ha fatto in modo potente: un tiro di 493 piedi sul campo destro, il più lungo della sua carriera nella Major League. Più a lungo di qualsiasi giocatore nei principali campionati in questa stagione.

Il colpo da solista è arrivato al sesto inning contro il titolare degli Arizona Diamondbacks Tommy Henry e ha continuato un torrido allungamento per la sensazione giapponese. Ora ha 15 fuoricampo a giugno (di cui cinque solo questa settimana), eguagliando il record di un mese degli Angels stabilito giovedì. Ha anche pareggiato Babe Ruth (1930 Yankees), Bob Johnson (1934 A’s) e Roger Morris (1961 Yankees) per il marchio AL a giugno.

Ohtani si è unito a Sammy Sosa (1998) come gli unici giocatori nella storia della major league a segnare 30 fuoricampo e 10 basi rubate in una stagione prima di luglio. Ed è diventato il quarto giocatore nella storia dell’American League a segnare 30 fuoricampo prima di luglio, unendosi a Ken Griffey Jr., Chris Davis e Babe Ruth.

Tutti e tre gli homer più lunghi di Ohtani sono arrivati ​​​​all’Angel Stadium. Il suo record precedente è stato un drive di 470 piedi da Kris Bubic di Kansas City nel 2021.

Ohtani ha chiuso 1 su 2 con un paio di passeggiate venerdì sera quando gli Angels hanno perso la loro terza consecutiva, 6-2.

In questo rapporto sono state utilizzate informazioni da ESPN Stats and Information e The Associated Press.