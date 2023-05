Lakers-Warriors Game 5 aggiornamenti live, formazioni, rapporto sugli infortuni, come guardare, canale TV

È questa la fine della difesa del titolo dei Golden State Warriors? I Warriors sono alle corde entrando in Gara 5 mercoledì contro i Los Angeles Lakers. Lonnie Walker IV è uscito dal nulla nel quarto quarto di Gara 4 per dare ai Lakers una motivazione in più e un vantaggio per 3-1 nella serie. La serie torna nella Bay Area, dove i Warriors hanno giocato meglio in casa che in trasferta in questa stagione.

Stephen Curry ha perso una tripla doppia (31 punti, 14 assist, 10 rimbalzi) in Gara 4, ma ha bisogno di più aiuto. Anthony Davis ha avuto un’altra grande serata di statistiche e di solito le partite dispari sono quelle in cui brilla. Se l’AD arriva alla grande in Gara 5, i Lakers potrebbero essere diretti alle finali della Western Conference. Se i Warriors manterranno il loro vantaggio sul campo di casa, gara 6 si giocherà venerdì a Los Angeles.

La guardia dei Golden State Warriors Stephen Curry spara mentre l’attaccante dei Los Angeles Lakers Anthony Davis difende durante la partita 4 delle semifinali della Western Conference l’8 maggio 2023 a Los Angeles. (Foto AP/Marcio Jose Sanchez)

Come guardare Lakers-Warriors

CHI: NO. Los Angeles Lakers 7 teste di serie, n. Golden State Warriors con 6 teste di serie

Che cosa: Semifinali della Western Conference, gara 5 (Lakers in vantaggio, 3-1)

Quando: 22:00 ET mercoledì

Dove: Chase Center, San Francisco

TV: TNT (Brian Anderson, Stan Van Gundy, Chris Haynes)



