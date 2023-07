Scoot Henderson dei Trail Blazers, Amen Thompson dei Rockets fuori per infortuni nella partita della Summer League

LAS VEGAS – Il debuttante dei Portland Trail Blazers Scoot Henderson non è tornato dopo aver lasciato il suo debutto nella NBA Summer League contro gli Houston Rockets nel terzo quarto con un infortunio alla spalla destra non rivelato.

E non era l’unico debuttante degno di nota infortunato nel gioco.

Il debuttante dei Rockets Amen Thompson, la scelta numero 4 assoluta nel draft NBA del 2023, ha lasciato la stessa partita alla fine del quarto trimestre con un infortunio alla caviglia sinistra. Si è infortunato mentre bloccava un tiro del centro dei Blazers Ibou Badji a circa 50 secondi dalla fine dopo che i due si erano aggrovigliati sotto canestro.

Henderson, la scelta numero 3 nel draft del mese scorso, ha chiuso con 15 punti, sei assist e cinque rimbalzi in 21 minuti. Non è stato immediatamente chiaro come Henderson sia stato ferito e l’allenatore estivo dei Blazers Jonah Hersku ha detto di non sapere quando o come si è verificato l’infortunio.

“Stai attento”, disse Hersku.

I Blazers non hanno reso disponibile Henderson, dicendo che volevano portarlo in una struttura dove potesse ricevere un medico adeguato. È uscito dagli spogliatoi con le cuffie al collo e si è fermato per una breve chiacchierata con l’allenatore Chauncey Billups. Ha quindi risposto a una telefonata, ha tenuto il telefono con la mano sinistra ed è stato scortato fuori dall’arena dal personale di Blazers. Henderson è tornato nell’arena un’ora dopo la sua partita per stringere la mano e stringere la mano a familiari e amici sugli spalti. Alzò più volte il braccio destro e rimbalzò oltre la ringhiera con la mano destra per il contatto. Non sembra che stia portando una spalla.

Il compagno di squadra Chris Murray ha detto di non avere idea che l’infortunio fosse grave. “Non è poi così male. Starà bene”, ha detto Murray. “È qualcosa che non vuoi spingere troppo nella Summer League.” Murray ha detto che ha basato la sua opinione sulla lettura del linguaggio del corpo di Henderson nello spogliatoio”. Non sono un medico, non conosco i dettagli del corpo umano. . (Ma) penso che stia bene. Non preoccuparti.

Thompson ha segnato 16 punti con cinque assist in 28 minuti.

“Ho bloccato il tiro, sono atterrato sulla sua gamba e mi sono storto la caviglia”, ha detto in seguito Thompson. “Dipende davvero dallo staff (se gioca questo fine settimana). So che starò bene, ma spetta allo staff se tenermi fuori per la stagione.

Henderson e Thompson sono stati l’atto di riscaldamento per la scelta n. 1 e il debutto del boss internazionale Victor Wembayama, un debutto programmato con i San Antonio Spurs dopo la partita Blazers-Rockets allo stesso Thomas and Mack Center Court di Las Vegas.

I Rockets hanno vinto 100-99 su un tiro da sballo di Jabari Smith Jr., la terza scelta assoluta nel draft del 2022.

Jason Quick e Kelly Igo hanno contribuito a questo rapporto.

Lettura obbligatoria

(Foto: Lucas Peltier / USA Today)