LeBron James passerà alla maglia numero 23 in onore del compianto Phil Russell

Superstar dell’NBA LeBron James Per la prossima stagione dei Los Angeles Lakers, la squadra tornerà alla maglia numero 23. dichiarato di sabato.

James, che ha indossato la maglia numero 23 in 14 delle sue 20 stagioni in NBA, ha indossato la maglia numero 6 nelle due stagioni precedenti con i Lakers.

“È una decisione di LeBron”, ha dichiarato Rich Paul, CEO di Clutch Sports Group e amico di lunga data di James. Dave McMenamin di ESPN. “L’ha scelto per rispetto nei confronti di Bill Russell.”

Russell, 11 volte campione con i Boston Celtics e cinque volte MVP NBA, Morto il 31 luglio 2022All’età di 88 anni. Dopo la sua morte, l’NBA e la National Basketball Association hanno annunciato Hall of Fame n. 6 andranno in pensione In tutto il campionato, i giocatori che hanno sfoggiato quel numero durante quel periodo possono continuare a indossarlo.

La CNN ha contattato Clutch Sports Group, ma non ha risposto immediatamente.

Oltre al suo Successi sportiviIncludendo il trofeo MVP delle finali NBA a suo nome, Russell è stato uno dei principali attivisti per i diritti civili dello sport e ha marciato al fianco di Martin Luther King Jr. Nel 1963 tenne il suo discorso “I Have a Dream”. Ha anche sostenuto l’iconico pugile Mohammad. Ali ha resistito all’arruolamento nel servizio militare.

Nel febbraio 2011, Russell ha ricevuto la Presidential Medal of Freedom, la più alta onorificenza civile americana, dall’allora presidente Barack Obama.

“Abbiamo tutti il ​​cuore spezzato per aver perso un’icona del genere”. James ha detto a ESPN Prima dell’inizio della scorsa stagione. “Voglio dire, sia che tu giochi, guardi la partita o parte della partita. Sappiamo tutti cosa significasse Bill Russell per l’NBA, e ovviamente per i Celtics, per quanto riguarda il suo eroismo… e sai cosa significava per noi neri. , e lo ha fatto in un momento in cui la maggioranza non era a suo agio.

“In questa stagione sono il n. Potrebbe indossare 6 – Non sono sicuro che continuerò a farlo, ma lo indosserò ora come tributo a lui. Significa molto per me”, ha continuato.

James, il capocannoniere di tutti i tempi della NBA, originariamente indossava il numero 23 durante le sue prime sette stagioni con i Cleveland Cavaliers e il numero 6 mentre gareggiava per il Team USA nei tornei internazionali.

Dopo essersi unito ai Miami Heat nel 2010, James è passato al numero 6 con il franchise a causa del ritiro del numero 23 in onore di Michael Jordan durante le sue quattro stagioni lì. Dopo il suo ritorno ai Cavaliers nel 2014, il 38enne torna al numero 23 nel 2021, che indossava dopo la sua terza stagione con i Lakers.

La maglia del quattro volte campione NBA è il campionato Un top seller su NBAStore.com durante la seconda metà della scorsa stagione.