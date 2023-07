Fargo: un agente di polizia ucciso, altri 2 feriti nella sparatoria di Fargo

Cnn

—



Un agente di polizia di Fargo è stato ucciso, altri due agenti sono in condizioni critiche e un cittadino è rimasto ferito in una sparatoria venerdì pomeriggio, ha detto la polizia.

La polizia ha identificato l’ufficiale deceduto come Jake Wallin (23). In un comunicato stampa di sabato.

Gli agenti Andrew Todas e Tyler Howes hanno entrambi subito ferite da arma da fuoco e si trovano in condizioni critiche ma stabili in una struttura sanitaria, si legge nel comunicato.

Il sospetto, ucciso dall’agente Zachary Robinson durante l’incidente, è stato identificato come Mohammad Barakat, 37 anni. È stato portato in un ospedale dove in seguito è morto per le ferite riportate, ha detto il comunicato stampa.

Anche una donna di 25 anni è stata colpita durante l’incidente e portata in una struttura medica con “gravi ferite”, ha detto il comunicato.

La sparatoria è avvenuta venerdì vicino alla 9th Avenue South e alla 25th Street South a Fargo, secondo un comunicato stampa.

Il capo della polizia Dave Zipolski ha dichiarato sabato in una conferenza stampa che non c’era “nessun motivo noto” per la sparatoria. “Penso che sapremo perché lungo la strada.”

Zipolski ha detto che gli agenti stavano indagando su un incidente stradale di routine quando sono stati sparati i colpi. Ha aggiunto “Non lo so [Barakat] faceva parte del conflitto” ma le indagini sono in corso.

“I nostri agenti stavano svolgendo i loro compiti riguardo a quello che diciamo essere un incidente stradale di routine”, ha detto il capo della polizia. “Quando lo hanno fatto, per qualsiasi motivo, questo ragazzo ha iniziato a sparare contro di loro, colpendo tre di loro e sparando anche ai vigili del fuoco che si prendevano cura delle vittime”.

Jack Dura/AP I fiori riposano vicino al punto in cui un agente di polizia è stato ucciso a colpi di arma da fuoco e altri due sono rimasti gravemente feriti venerdì.

“Gli eventi delle ultime 24 ore sono stati tra i più difficili nei quasi 150 anni di storia del nostro dipartimento”, ha dichiarato Zipolski nel comunicato stampa. “Questo è un atto di aggressione crudele e impensabile contro i nostri ufficiali e l’intera comunità metropolitana”.

Robinson è in congedo amministrativo retribuito in attesa di un’indagine sul suo uso della forza, come da procedura operativa standard a Fargo.

Gli agenti delle forze dell’ordine hanno fatto sfilare le loro auto della polizia con le luci venerdì sera lungo l’Interstate 94 e Fargo. Secondo l’affiliata della CNN KVLY. Testimoni hanno detto a KVLY che la sparatoria è avvenuta dopo un incidente stradale.

Fargo è la città più popolosa del Nord Dakota, con una popolazione di circa 125.990 abitanti. Censimento 2020. La città si trova a cavallo del confine orientale dello stato con il Minnesota, a circa 190 miglia a est della capitale, Bismarck.