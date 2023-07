Benjamin Netanyahu è stato ricoverato in ospedale per una valutazione medica

Gerusalemme

Cnn

—



Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è stato ricoverato sabato con il diabete, ha detto il suo ufficio.

I test iniziali di Netanyahu “sono tornati normali” ed era in “buone condizioni”, ha detto il suo ufficio in una nota.

Sabato è stato ricoverato allo Sheba Medical Center di Ramat Khan, un sobborgo di Tel Aviv.

In una dichiarazione alla CNN, Netanyahu si è lamentato di “lievi vertigini” prima della sua ammissione.

“Su raccomandazione dei medici, il Primo Ministro si sta sottoponendo a ulteriori test di routine”.

L’incidente arriva con Israele nel bel mezzo di un’ondata di caldo.

Le temperature in Israele hanno raggiunto la metà degli anni ’30 Celsius (bassi 90 gradi Fahrenheit) per diversi giorni e dovrebbero continuare a quel livello per la prossima settimana, secondo l’Agenzia meteorologica israeliana.

Il leader dell’opposizione Yair Lapid ha augurato a Netanyahu “piena guarigione e buona salute” in un tweet.

Israele attualmente non ha un primo ministro ad interim, il che significa che con Netanyahu incapace, il gabinetto deve riunirsi per eleggere un primo ministro ad interim.

Il ministro della Giustizia Yariv Levin rimane vice primo ministro, ma secondo le leggi fondamentali di Israele, il primo ministro ad interim è un ruolo separato, il che significa che Levin non subentrerà automaticamente se Netanyahu diventa incapace.

Al momento non vi è alcun segno che Netanyahu sia a terra.

Netanyahu, 73 anni, è il leader del partito israeliano di centrodestra Likud ed è stato una figura dominante nella politica israeliana per quasi tre decenni.

Nel giugno 2021, ha perso l’incarico per la prima volta in 12 anni dopo che il rivale Naftali Bennett ha vinto un voto parlamentare per formare un governo.

Diciotto mesi dopo, è stato di nuovo primo ministro in modo drammatico, mettendo insieme una coalizione.

A Yom Kippur nell’ottobre 2022, Netanyahu si ammalò mentre visitava una sinagoga.

È stato ricoverato in ospedale dove ha trascorso la notte prima di essere rilasciato.