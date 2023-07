Lo sciopero UPS sta spingendo alcune aziende a ripensare le loro catene di approvvigionamento

La sfida logistica è ancora un peso per le aziende che si sono assottigliate negli ultimi anni.

“Una grande azienda può resistere a questo tipo di situazioni”, ha detto la signora Keeler. Ma come proprietari di piccole imprese, lei e suo marito “non hanno tempo extra ai nostri giorni per essere al telefono con l’ufficio postale o FedEx”.

Dal 2020, la pandemia ha messo a dura prova la catena di approvvigionamento globale in molti modi. L’e-commerce ha raggiunto livelli record quando gli americani casalinghi hanno acquistato vestiti, mobili, attrezzature per il fitness e generi alimentari online. Le aziende hanno dovuto subire chiusure dovute a Covid negli stabilimenti in Cina e Vietnam. I ritardi in tutto il mondo sono stati causati quando una grande nave portacontainer è rimasta bloccata nel Canale di Suez, provocando un accumulo di container nel porto di Los Angeles. Tali condizioni hanno influenzato il flusso di merci negli Stati Uniti.

Uno sciopero UPS potrebbe impedire ai marchi di spostare le loro merci a livello nazionale.

“Questo è qualcosa che ci riguarda sul nostro territorio, come lo risolviamo?” ha affermato Ron Robinson, amministratore delegato di BeautyStat Cosmetics, che utilizza UPS per spedire i suoi prodotti per la cura della pelle a rivenditori come Ulta e Macy’s.

Una strategia su cui fa affidamento il suo team è cercare di raggruppare i pacchetti, inviandone diversi contemporaneamente, ha affermato.