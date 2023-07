Prime offerte Amazon Prime Day negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Germania

07 luglio 2023

Il Prime Day di Amazon è alle porte: l’evento dello shopping si svolgerà l’11 e il 12 luglio. Tuttavia, se hai già Prime, puoi andare con queste prime offerte Prime Day.

Tieni presente che abbiamo cercato di trovare lo stesso prodotto negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Germania, tuttavia gli sconti variano in base alla regione, a volte non sono previsti sconti.

E abbiamo suddiviso le cose in categorie: tablet, e-reader, altoparlanti, dispositivi di streaming, TV e router Wi-Fi.

Compresse

I tablet Fire di Amazon sono i tablet Android più economici che troverai, almeno con un marchio riconoscibile. Hanno una configurazione specifica per Amazon, ma se capisci la nostra deriva, è abbastanza facile cambiare.

Il tablet Amazon Fire HD da 10,1 pollici del 2021 ha un display da 1.920 x 1.200 px e doppi altoparlanti (più un jack da 3,5 mm). Con 12 ore di durata della batteria, questi sono ottimi per lo streaming, ma puoi anche fare giochi leggeri con la CPU octa-core e la GPU decente.

Se preferisci, potresti voler prendere il modello Fire HD 10 Plus con un giga extra di RAM. Supporta la ricarica wireless da 15 W (destinata principalmente all’uso con un dock opzionale).

Non sorprende che il nuovo tablet Fire Max 11 non faccia parte delle promozioni del Prime Day. È facilmente il migliore del gruppo e ha un prezzo di conseguenza. Questo tablet da 11 pollici ha un display da 2.000 x 1.200 px, un potente chipset (MediaTek MTK8188J) con 4 GB di RAM e 64/128 GB di spazio di archiviazione e una durata della batteria fino a 14 ore.

Se vuoi qualcosa di più economico, c’è il Fire HD 8, ma solo la filiale americana offre un buon sconto. Questo modello del 2022 ha una CPU a 6 core e uno schermo da 1.280 x 800 px, quindi non è l’hardware migliore, ma potrebbe essere il miglior hardware che $ 55 possa acquistare.

E-lettori

Il Kindle Oasis ha un display da 7″ 300ppi (rispetto ai 6,8″ 300ppi del Paperwhite) con luce calda regolabile. È resistente all’acqua IPX8 e ha pulsanti fisici di rotazione laterale. Inoltre, è l’unico modello con connettività cellulare gratuita, quindi puoi scaricare nuovi libri ovunque ti trovi senza costi aggiuntivi.

Il Kindle Scribe è interessante, ma sfortunatamente Amazon non offre offerte Prime su di esso (non ancora, almeno). È l’e-reader più grande della famiglia con un display da 10,2 pollici (300ppi) e prende il nome dal supporto dello stilo: può essere il tuo taccuino digitale o album da disegno. E per $ 30 in più puoi ottenere una penna premium, con una gomma virtuale e un pulsante di scelta rapida all’altra estremità.

A proposito, c’è un Kindle Paperwhite Kids Edition. Viene fornito con un abbonamento di 1 anno senza pubblicità a Kids+, che ti dà accesso gratuito a un’ampia varietà di libri. Alcuni titoli popolari includono i libri di Harry Potter e Artemis Fowl.

Altoparlanti

A seconda della configurazione della tua casa intelligente, puoi controllare molti dispositivi elettronici nella tua casa con Amazon Alexa e gli altoparlanti Echo sono un modo semplice per raggiungere questo obiettivo.

A partire dall’Echo Dot di base e dall’Echo Dot con orologio, questi offrono una qualità audio decente con un budget limitato.

C’è anche Echo Dot Kids, che viene fornito con un anno gratuito di Kids +, simile all’offerta Kindle, tranne che con audiolibri udibili. Ci sono anche giochi interattivi basati sul suono e alcune funzionalità educative.

L’amplificatore Echo Link è un modo semplice per trasformare un paio di vecchi altoparlanti da scaffale in altoparlanti intelligenti che supportano Amazon Music HD/Spotify/Apple Music e lo streaming dal tuo telefono (tramite Casting o tramite Bluetooth). Questo amplificatore può pilotare due altoparlanti da 60 W (c’è anche un’uscita per un subwoofer amplificato). Ha un’uscita ottica e analogica e una porta Ethernet (oltre al Wi-Fi).

All’altra estremità della scala c’è l’Echo Pop, che è un altoparlante più economico dei Dots, ma ha un driver leggermente più grande (1,95″ contro 1,73″).

Per un audio di alta qualità, ma senza collegare altoparlanti esterni, Echo Studio supporta Dolby Atmos e può creare paesaggi sonori coinvolgenti con i suoi altoparlanti multipli: un tweeter da 1,2″, tre altoparlanti midrange da 2″ e un woofer da 5,3″.

Streaming

Disattiva l’audio e passa allo streaming TV. Fire TV Stick 4K è un modo economico per aggiungere lo streaming 4K a una TV più vecchia. Supporta tutti i principali servizi e Dolby Vision e HDR10+ e Dolby Atmos per l’audio.

Per un po ‘di più puoi invece ottenere Fire TV Stick 4K Max: Amazon afferma che il suo chipset è il 40% più potente e (cosa più importante) ha la connettività Wi-Fi 6 (rispetto al Wi-Fi 5 su altri 4K Stick). Se ti stai chiedendo perché hai bisogno di un chipset più veloce, ricorda che questi possono anche eseguire giochi.

Fire TV Cube è il modello top di gamma: è due volte più potente del 4K Max Stick e ha un supporto Wi-Fi 6E più veloce. Ha un microfono e un altoparlante integrati, quindi sostituisce anche Echo Dot.

Se hai perso o rotto il telecomando fornito con i bastoncini e il cubo, ecco un sostituto. Si tratta infatti di un Alexa Voice Remote Pro con pulsanti personalizzabili e retroilluminati.

Poi c’è Fire TV Blaster: è come il telecomando della tua TV, ma è controllato da Alexa. Questo dispositivo è dotato di un blaster a infrarossi integrato, quindi può controllare l’intero sistema: TV, decoder via cavo, ricevitore A/V e altro ancora.

televisori

Perché non saltare l’intermediario e ottenere una TV con funzioni antincendio? Dovremmo anche notare che questi sono molto economici per le loro dimensioni: ci sono opzioni da 43″, 50″ e 55″. Supportano HDR10 e hanno una porta HDMI 2.1 e tre porte HDMI 2.0 con eARC.

Router Wi-Fi

I router Eero di Amazon possono coprire anche grandi edifici a più piani con la loro rete Wi-Fi. C’è l’eero 6+, che ha la connettività Wi-Fi 6 e un’unità è sufficiente per un’area di 140 metri quadrati/1.500 piedi quadrati. Amazon li vende in confezioni da 2, 3 e 4.

Per una portata migliore e velocità più elevate, eero Pro 6E viene fornito con Wi-Fi 6E e un router con un’area di 190 mq/2.000 piedi quadrati. Questi sono disponibili anche in confezioni da 2 o 3, un tentativo se vuoi ingranare. Il Pro 6E ha due porte Ethernet, una da 2,5 Gb e una da 1 Gb, mentre il modello non Pro ha una coppia di porte gigabit. Inoltre, il Wi-Fi 6E funziona sulla banda a 6 GHz, il che aiuta se la banda a 5 GHz nel tuo spazio è affollata.

