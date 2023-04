La Cina inizia le esercitazioni militari intorno a Taiwan dopo la visita del portavoce degli Stati Uniti

Taipei (CNN) La Cina afferma di aver iniziato tre giorni di esercitazioni militari intorno a Taiwan, in un annuncio che è arrivato dopo che il presidente della democrazia dell’isola ha incontrato il presidente della Camera degli Stati Uniti nonostante le ripetute minacce di Pechino.

L’Eastern Theatre Command dell’esercito cinese ha annunciato le esercitazioni di sabato, descrivendole come “un serio avvertimento contro le forze separatiste di Taiwan colluse con poteri esterni e una misura necessaria per salvaguardare la sovranità nazionale e l’integrità territoriale”.

Soprannominate “United Sharp Sword”, le esercitazioni “conterranno pattuglie ed esercitazioni di prontezza al combattimento pianificate dentro e intorno allo Stretto di Taiwan, nel nord, nel sud e nell’est di Taiwan, e in mare e in aria”, ha affermato il colonnello senior Shi Yi. Lo ha dichiarato sabato il comando del teatro orientale dell’Esercito popolare di liberazione (PLA).

Le esercitazioni si concentreranno sulle “capacità di controllo marittimo, aereo e delle informazioni del paese sotto gli auspici del nostro Joint Warfare System”, ha affermato il PLA.

Dopo l’annuncio della Cina, il ministero della Difesa di Taiwan ha dichiarato di aver avvistato un totale di 42 aerei da guerra cinesi nello Stretto di Taiwan, che separa l’isola dalla Cina continentale. Ha detto che 29 aerei da guerra cinesi hanno attraversato la linea di controllo nello stretto ed sono entrati nella sua zona di identificazione della difesa aerea. Ha aggiunto che otto navi dell’EPL sono state avvistate nello stretto.

Il presidente di Taiwan Tsai Ing-wen ha incontrato il presidente della Camera degli Stati Uniti Kevin McCarthy il giorno dopo essere tornato da un viaggio di 10 giorni in America centrale e negli Stati Uniti.

Pechino ha più volte messo in guardia contro il viaggio e in precedenza ha minacciato di prendere “misure forti e decisive” se andrà avanti. La Cina rivendica la democrazia autonoma di Taiwan come parte del suo territorio e, sebbene non l’abbia mai governata, ha cercato di isolarla diplomaticamente per decenni. Non ha escluso l’uso della forza per portare l’isola sotto il suo controllo.

In questa foto pubblicata dall’agenzia di stampa Xinhua, un pilota dell’aeronautica militare del comando del teatro orientale dell’Esercito popolare di liberazione cinese (PLA) partecipa a esercitazioni intorno a Taiwan, domenica 7 agosto 2022.

Le intrusioni di aerei da guerra cinesi nella zona di identificazione della difesa aerea di Taiwan, una zona cuscinetto autodichiarata oltre il suo spazio aereo territoriale, si verificano quasi quotidianamente.

Il numero giornaliero più alto di jet cinesi che sono entrati nell’ADIZ di Taiwan in un solo giorno è stato di 56 jet da combattimento nell’ottobre 2021.

Il ministero della Difesa di Taiwan ha dichiarato sabato che sta monitorando attentamente la situazione e farà ogni sforzo per proteggere la sicurezza e la sovranità nazionale.

“L’Esercito popolare di liberazione (PLA) sta deliberatamente creando tensioni nello Stretto di Taiwan. Oltre a danneggiare la pace e la stabilità, sta creando un impatto negativo sulla sicurezza e sullo sviluppo regionali”, ha affermato il ministero.

Sabato scorso, il ministero ha dichiarato che avrebbe risposto alle esercitazioni in modo calmo, razionale e serio e non avrebbe cercato di intensificare il conflitto.

La Cina ha risposto in modo simile quando l’allora portavoce della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi ha visitato Taiwan ad agosto, delimitando l’isola e lanciando missili contro di essa.

Quelle esercitazioni hanno segnato la prima volta che la Cina ha lanciato missili sull’isola e molti esperti le hanno considerate una grande escalation della minaccia militare cinese contro Taiwan.

Alcuni di quei missili sono atterrati nella zona economica esclusiva del Giappone vicino alle isole giapponesi a nord di Taiwan, aumentando le tensioni tra Pechino e Tokyo.

La presidente di Taiwan Tsai Ing-wen saluta mentre arriva in un hotel a New York, giovedì 30 marzo 2023, un giorno prima di volare in America centrale.

Le esercitazioni di agosto hanno visto dozzine di aerei da guerra cinesi entrare nella zona di identificazione della difesa aerea di Taiwan e navi da guerra dell’EPL impegnate in manovre nelle acque che circondano Taiwan.

Pechino ha affermato che all’epoca stava simulando un “assedio” aereo e marittimo dell’isola, ma ha fornito poche prove concrete a sostegno dell’affermazione.

Si dice che i funzionari di Taiwan si aspettino una reazione meno dura all’incontro di Sai con McCarthy dal momento che si è svolto sul suolo americano.