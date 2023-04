Un’eclissi solare totale attraverserà gli Stati Uniti tra un anno: l’8 aprile 2024

Lascia un commento su questa storia Commento

Se non hai mai visto un’eclissi solare totale prima, l’idea di spendere migliaia di dollari per volare intorno al mondo solo per un momento o due è un po’ ridicola. Ma se l’hai fatto, sai perché alcune persone vivono la loro vita desiderando la prossima, come trasferirsi in America l’anno prossimo.

Lunedì 8 aprile 2024 sarà mezzanotte per decine di migliaia di americani. I residenti delle principali città tra cui Austin, San Antonio, Dallas, Little Rock, Indianapolis, Cleveland, Buffalo e Rochester vivranno fino a 4 minuti di notte e di giorno mentre la luna blocca il sole. Astroturisti da tutto il mondo affollano il percorso completo della stretta striscia di terra dove il sole è completamente bloccato, disperati per intravedere l’altro mondo.

Questa sarà la prima eclissi solare totale in tutto il paese da quando una ha tracciato il suo percorso dall’Oregon alla Carolina del Sud il 21 agosto 2017. Il prossimo anno sarà più lungo e coprirà un percorso più ampio, creando una notte oscura e colori spettacolari.

Hai perso l’eclissi solare? Non dovrai aspettare molto per il prossimo.

Prima dell’eclissi solare totale del prossimo anno, a Eclissi solare anulare il 14 ottobre 2023. L’eclissi annuale sarà visibile dall’Oregon al Texas e visibile dove il cielo è limpido. Un’eclissi anulare si verifica quando la Luna passa lontano dalla Terra tra il Sole e la Terra. Poiché la Luna non copre completamente il Sole (durante un’eclissi solare totale), la circonferenza del Sole crea un effetto “anello di fuoco”.

Dove vedere l’eclissi dell’8 aprile

Nel mezzo dell’eclissi solare totale dell’8 aprile 2024, il percorso dell’eclissi solare totale inizierà a circa 1.000 miglia a est-nord-est di Samoa, ma a meno che tu non abbia una barca, non sarai in grado di vedere da lì. Curva attraverso il Pacifico equatoriale prima di sbarcare a Mazatlán Nello stato messicano di Sinaloa. Attraversa Durango e Coahuila prima di attraversare il Rio Grande e raggiungere l’altopiano di Edwards in Texas. READ I mercati azionari si rafforzano nel primo trimestre: notizie sul mercato azionario oggi

San Antonio e Austin sono sul bordo orientale del percorso della totalità, destinati a ricevere alcune decine di secondi di oscurità. In effetti, il centro di San Antonio non vive la totalità, mentre i suoi sobborghi a nord-ovest vedono diversi minuti. SeaWorld San Antonio, ad esempio, ha un totale fortunato di 2 minuti e 7 secondi.

Bordo del sentiero della perfezione affilato, I movimenti sottili in profondità nella traccia richiedono più tempo per godersi lo spettacolo. Ad esempio, considera l’aeroporto di San Antonio. L’estremità orientale della pista da nord-ovest a sud-est sperimenterà solo un’eclissi parziale, ma l’altra estremità avrà quasi un minuto di totalità. Scegli la tua posizione con saggezza.

Da lì, Dallas vedrà ben 3 minuti e 50 secondi dopo pranzo e Little Rock è programmato per 2 minuti e 20 secondi. Indianapolis vede un totale di 3 minuti e 50 secondi, che arriveranno poco prima delle 13:00 Central Time. Dayton, Toledo e Cleveland sono le prossime, ma Columbus è fuori strada.

Burning Buffalo, Rochester e Watertown, NY saranno immerse nell’oscurità per 3 minuti e 40 secondi, quindi l’ombra passerà sul Vermont nord-orientale, sul New Hampshire settentrionale e sul Maine settentrionale rurale. Sul lato canadese del confine con gli Stati Uniti, Montreal vedrà la totalità per 1 minuto e 20 secondi.

Alcuni luoghi fortunati che hanno visto l’eclissi totale dell’agosto 2017 ne vedranno di nuovo uno nel 2024, in particolare Carbondale, Illinois, conosciuta come la capitale dell’eclissi degli Stati Uniti.

Se stai programmando un viaggio per vedere l’eclissi, considera il tempo. Storicamente, le aree del sud e dell’ovest, come le parti remote del Texas, sono state più inclini a cieli sereni. Nel New England e nella Ohio Valley, il tempo si è storicamente dimostrato debole dall’inizio alla metà di aprile, con le nuvole che rappresentano una vera preoccupazione. READ Doug Mastriano sta valutando la possibilità di candidarsi al Senato degli Stati Uniti nel 2024: Rapporto

L’area più grande al di fuori del percorso totale, Copre la maggior parte del Nord America, si verificherà un’eclissi solare parziale. Ma chiunque abbia visto un’eclissi solare totale ti dirà la differenza tra i due: notte e giorno.

Pregiudizio Si verifica quando la Luna copre solo parzialmente il Sole. Non sarai in grado di vedere il sole senza un’adeguata protezione (occhiali da eclissi certificati ISO o occhiali da saldatura con gradazione 14 o superiore). Non vi è alcun cambiamento significativo nella luminanza (luminosità) del terreno fino a quando l’80% del Sole non è coperto dalla Luna.

Non hai occhiali di sicurezza per vedere l’eclissi solare? Vai alla vecchia scuola.

Le campane di Bailey Prima che la Luna copra completamente il Sole, appare pochi minuti prima della totalità. Gli ultimi accenni di luce solare che sbirciano attraverso le valli della luna creeranno puntini di luminosità. Alla fine si congeleranno in un unico faro Anello di diamanti. È sicuro rimuovere gli occhiali di sicurezza solo una volta che è sparito: la pienezza è iniziata.

La corona del Sole, o l’atmosfera del Sole, è l’unica totalità visibile dalla Terra. Assomiglia all’elegante criniera di un leone, è diafana in natura e risplende di un bianco tenue. Ogni filamento simile a un capello è materiale solare che traccia il campo magnetico del Sole. Mozzafiato.

La corona è calda – 2 milioni di gradi Kelvin. Questo crea uno strato più caldo della superficie del Sole. Non è molto denso ed è costituito da gas ionizzati. In effetti, è solo un decimiliardesimo dell’atmosfera terrestre al livello del mare. READ Processo sugli sci di Gwyneth Paltrow - IN DIRETTA: L'attore dice alla corte che inizialmente pensava che l'incidente sugli sci fosse "aggressione sessuale"

La luminosità del Sole di solito impedisce l’osservazione diretta della corona solare. Ecco perché le eclissi solari offrono agli scienziati un’incredibile opportunità. Tutta la scienza a parte, ci sono pochi luoghi sorprendenti come vedere il sistema solare di persona. È difficile non credere che l’universo sia un essere senziente. Durante un’eclissi solare totale, bisogna vederlo con gli occhi.

Le possibilità di vedere un’eclissi solare totale sono alte, ma non per decenni

Se ti perdi la prossima eclissi solare totale nel 2024, non ci sarà un’altra eclissi solare negli Stati Uniti l’anno prossimo Fino all’agosto 2044. Il percorso della totalità attraverserà solo una piccola parte della parte centro-settentrionale del paese, dal North Dakota occidentale al Montana, prima di curvare a nord verso il Canada.

La buona notizia è che il prossimo anno ci sarà un’eclissi solare totale ancora più visibile. In quel giorno 12 agosto 2045Un’eclissi solare totale attraverserà il paese da costa a costa, simile ad agosto 2017, ma sarà più ampia e si estenderà a sud dalla California settentrionale alla Florida centrale.

L’eclissi del 2045 sarà l’ultima eclissi solare totale da costa a costa della nazione in questo secolo. Tuttavia, ci saranno cinque eclissi solari totali che attraverseranno piccole parti del paese 2052, 2078, 2079, 2097 (conosciuto solo in Alaska) e 2099.