I documenti trapelati descrivono in dettaglio le lotte militari della Russia e gli sforzi di spionaggio degli Stati Uniti

Un altro documento della CIA è molto chiaro su come gli Stati Uniti siano venuti a conoscenza delle consultazioni sudcoreane, affermando che le informazioni provenivano da “un rapporto di intelligence sui segnali”. Telefonate ai messaggi elettronici.

La prima parte dei documenti è stata rilasciata all’inizio di marzo su Discord, un sito di chat sui social media popolare tra i videogiocatori, secondo Arik Toller, analista del sito di intelligence olandese Bellingate.

Discord è cresciuto in popolarità durante la pandemia ed è diventato un hub per i giovani per socializzare e per gli amanti della musica, i fan degli anime e gli appassionati di criptovaluta per discutere i propri interessi in comunità note come server. Alla fine del 2021, la piattaforma contava più di 150 milioni di utenti attivi mensili.

I server Discord sono fondamentalmente chat room in cui le persone possono discutere dei propri hobby e scambiarsi messaggi o partecipare a chiamate audio. Alcuni server sono pubblici e ospitano migliaia di persone, mentre altri sono solo su invito. Il sistema ha aiutato Discord a prosperare, ma ha anche causato alla società problemi con contenuti dannosi nel corso degli anni.

Alcuni dei documenti sono stati ripubblicati su altre piattaforme di social media, tra cui 4chan, una bacheca anonima e marginale, nelle settimane successive, ma hanno ottenuto un’attenzione molto più ampia solo negli ultimi giorni quando sono emersi su Twitter e Telegram, hanno detto gli analisti.

A partire da sabato, le immagini di diversi documenti erano ancora disponibili su Twitter. Mentre la piattaforma di social media potrebbe aver preso provvedimenti per rimuovere il materiale in passato, il proprietario di Twitter, Elon Musk, ha indicato giovedì in un post su Twitter che non rimuoverà il materiale in base alle regole che vietano la distribuzione di materiale compromesso.

Julian E. Barnes , Elena Cooper E Eric Schmidt Informazioni da Washington Thomas Gibbons-Neff Da Londra e Michael Schwartz Da Leopoli, Ucraina. Kellan Browning Rapporto contribuito.