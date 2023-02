Nikola (NKLA) Risultati Q4 2022

Il produttore di autocarri pesanti elettrici Nikola ha dichiarato giovedì di aver prodotto 133 camion elettrici a batteria nel quarto trimestre, ma li ha consegnati a soli 20 concessionari, generando entrate inferiori alle aspettative di Wall Street.

Nicola ha affermato di aver apportato una serie di modifiche al suo camion elettrico a batteria durante il trimestre in risposta ai primi feedback dei clienti. La società ha inoltre confermato che la versione a celle a combustibile del suo camion è sulla buona strada per iniziare la produzione nella seconda metà del 2023, come da indicazioni precedenti.

Il titolo è salito di circa il 3% nel commercio pre-mercato.

Ecco i numeri chiave di Nicola Guadagni del quarto trimestre Il rapporto, confrontato con le stime di consenso di Refinitiv:

Perdita rettificata per azione: 37 centesimi contro 43 centesimi attesi

37 centesimi contro 43 centesimi attesi Reddito: $ 6,6 milioni e $ 32,1 milioni previsti

La perdita netta del quarto trimestre di Nicola è stata di $ 222,1 milioni, o 46 centesimi per azione. Il produttore di autocarri ha perso 159,4 milioni di dollari, o 39 centesimi per azione, su base GAAP nello stesso periodo dell’anno precedente.

Al 31 dicembre, Nicola aveva 233,4 milioni di dollari in contanti e mezzi equivalenti, in calo rispetto ai 315,7 milioni di dollari di fine settembre.

La produzione del quarto trimestre di Nikola ha portato 258 camion nel 2022. Ciò è stato sufficiente per raggiungere la gamma di indicazioni fornite a novembre, che prevedeva una produzione da 255 a 305 camion per l’intero anno.

La produzione dovrebbe aumentare marginalmente nel 2023. Gli investitori dovrebbero aspettarsi di consegnare da 250 a 350 camion elettrici a batteria quest’anno e da 125 a 150 camion a celle a combustibile in arrivo, ha affermato Nicola. L’azienda prevede di ridurre il costo dei suoi camion elettrici a batteria di circa $ 105.000 per camion entro la fine dell’anno, realizzando risparmi dall’acquisizione del produttore di batterie Romeo Power.

Questa è una notizia dell’ultima ora. Ricontrolla per gli aggiornamenti.