La California si prepara a condizioni meteorologiche rare, comprese condizioni di bufera di neve e neve

Venerdì, la neve salirà a 4.500 piedi mentre l’aria calda proveniente da un debole fiume atmosferico scorre nel sud della California.

Quella neve è stata accolta con cautela al Big Bear Mountain Resort, a circa 100 miglia a est di Los Angeles. Justin Canton, un portavoce del resort, ha detto che circa due piedi di neve sono caduti sulla montagna in 24 ore e ne stanno arrivando altri.

“Consigliamo vivamente a chiunque non abbia esperienza nella guida in queste condizioni estreme di posticipare il viaggio da e per la montagna”, ha affermato.

Le aree lungo la costa e le valli potrebbero vedere fino a cinque pollici di pioggia rara fino a sabato notte, hanno detto i meteorologi, con i totali più alti ai piedi, dove le precipitazioni più intense potrebbero fermarsi. Quando una tempesta si ferma, può produrre forti piogge nella stessa area per un lungo periodo di tempo, aumentando il rischio di inondazioni improvvise e valanghe.

A nord c’erano le montagne di Santa Cruz Sono state segnalate nevicate fino a 500 piedi Giovedì.

Ufficio Servizio Meteorologico A Hanford, in California, a circa 30 miglia a sud di Fresno, ha avvertito “La forte nevicata in montagna e la neve ai piedi interromperanno il viaggio per tutto sabato”.

Nella Sierra Nevada il manto nevoso è già presente Sopra la media In questo periodo dell’anno è prevista più neve. Sebbene la neve non sia una novità per la zona, i meteorologi di Reno, in Nevada, hanno previsto una forte tempesta che potrebbe interrompere il viaggio.