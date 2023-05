Estratti dall’accusa contro il procuratore generale del Texas Ken Paxton

Sig. Murr, con i suoi caratteristici baffi arricciati, Mr. Tornando alla gravità delle accuse contro Paxton, ha contrastato diversi attacchi al processo. “Non tollereremo corruzione, concussione, abuso d’ufficio, vendetta e tutte le accuse mosse contro di te”, ha detto nelle sue osservazioni conclusive. “Sono sicuro che non puoi tollerare questi errori ufficiali più gravi e gravi.”

Rappresentante John Smithy, un altro repubblicano, ha assunto il ruolo di difensore contro l’impeachment, concentrandosi meno sulle accuse e più sui modi in cui vede il processo come ingiusto. Ha detto che sono state presentate prove insufficienti e che i legislatori non hanno avuto abbastanza tempo per prendere in considerazione una tale decisione.

“Ora li chiamo la politica dell’impiccagione e dopo”, ha detto delle misure.

Rappresentante Ann Johnson, un democratico ed ex avvocato, ha detto sabato che il sig. Ha detto a Paxton al piano di sopra che aveva infranto le leggi che potevano portare alla prigione. Sig. Ha anche descritto ciò che ha detto essere membri anziani dello staff di Paxton, la cui onestà li ha costretti a parlare apertamente del suo comportamento. Un dipendente Sig. Ha detto di aver notato che Paxton richiedeva costosi lavori di ristrutturazione a casa sua.

La dipendente, profondamente angosciata da una situazione che riteneva impropria, ha lasciato il lavoro e la sig. Johnson ha detto. Ha continuato il sig. Quando Paxton pagò, l’uomo disse a Mr. Ha restituito i soldi alla campagna di Paxton. “È un po’ monotono”, ha detto, aggiungendo che gli investigatori lo hanno scoperto da coloro che hanno parlato, molti dei quali repubblicani.

Presidente della Camera Tate Phelan, un repubblicano alla sua seconda sessione alla guida della Camera, ha moderato i lavori ed è rimasto in gran parte in silenzio, salvo un’iniziale enfasi sul decoro. Ma poiché si riteneva che avesse sanzionato l’azione, Mr. Phelan ha attinto da figure repubblicane nazionali, in particolare Mr. Attacchi appassiti e sostenuti dagli alleati di Trump. Dopo il voto di impeachment, Mr. Il signor Trump personalmente Ha insultato Phelan. “A cosa sta arrivando il nostro paese?” Signor Trump chiese sul suo social network Truth Social.