Janet Yellen ha criticato la gestione cinese delle società statunitensi

Il segretario al Tesoro Janet L. Yellen venerdì ha criticato la repressione del governo cinese nei confronti delle società con legami esteri e la sua recente decisione di imporre restrizioni all’esportazione di alcuni minerali chiave, in quanto tali mosse giustificano gli sforzi dell’amministrazione Biden per rendere i produttori statunitensi meno dipendenti dalla Cina.

Nel suo primo giorno di incontri a Pechino per allentare le tensioni tra Stati Uniti e Cina, la Sig. Yellen presentato. Le sue osservazioni a un gruppo di dirigenti di aziende americane che operano in Cina hanno sottolineato le sfide che le due maggiori economie del mondo devono affrontare mentre cercano di andare oltre le loro profonde differenze.

“Durante gli incontri con i miei colleghi, comunico le preoccupazioni che sento dalla comunità imprenditoriale americana, compreso l’uso da parte della Cina di strumenti non di mercato come sussidi estesi e barriere all’accesso al mercato per le imprese statali e nazionali. società straniere”, ha detto la signora Yellen ai membri della Camera di commercio americana in Cina durante una tavola rotonda. “Sono profondamente turbato dalle azioni punitive intraprese nei confronti delle aziende americane negli ultimi mesi”. Erano presenti rappresentanti di Boeing, Bank of America e il gigante agricolo Cargill.

A marzo, le autorità cinesi hanno arrestato e chiuso una filiale di cinque cittadini cinesi che lavoravano a Pechino per Mintz Group, una società di consulenza americana con 18 uffici in tutto il mondo. Il mese successivo, le autorità hanno interrogato i dipendenti dell’ufficio di Shanghai della società americana di consulenza manageriale Bain & Company.