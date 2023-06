Il rapper di Houston Big Boogie muore dopo essere crollato durante un concerto

1 ora fa

È meglio conosciuto come membro di Screw Up Click, un influente gruppo di artisti con sede a Houston.

Il rapper americano Big Bogie muore dopo essere crollato durante un’esibizione in Texas.

L’artista, il cui vero nome è Milton Powell, sabato si stava esibendo a un evento a tema Juneteenth in un bar quando è caduto all’indietro sul palco.

I testimoni si sono precipitati ad aiutare il 48enne prima che fosse portato in un vicino ospedale. È morto domenica.

“Era molto amato dalla sua famiglia, dai suoi amici e dai suoi fedeli fan”, ha detto il suo addetto stampa in una nota.

“Big Bokey sarà per sempre ‘The Hardest Bit in the Litter'”, ha aggiunto la dichiarazione, un riferimento all’album di debutto del rapper.