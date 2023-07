Borse asiatiche in rialzo mentre gli investitori guardano al rialzo della Fed e allo stimolo cinese

HONG KONG, 11 luglio (Reuters) – Le azioni asiatiche sono salite e il dollaro rifugio è sceso martedì, poiché gli investitori speravano che i dati sull’inflazione negli Stati Uniti di questa settimana segnalassero la fine immediata dei rialzi dei tassi. Sviluppo.

I mercati attendono i dati sull’inflazione negli Stati Uniti di mercoledì per vedere se le pressioni sui prezzi continuano a moderarsi, il che potrebbe fornire indizi sulle prospettive dei tassi di interesse.

I mercati europei erano pronti per un’apertura al rialzo, con i futures sull’Euro Stoxx 50 panregionale in calo dello 0,26%, i futures DAX tedeschi in calo dello 0,37% e i futures FTSE in calo dello 0,02%.

In Asia, il più ampio indice MSCI di azioni dell’Asia-Pacifico al di fuori del Giappone (.MIAPJ0000PUS) è ​​salito dell’1,6%, mentre i futures su azioni statunitensi, l’S&P 500 e-mini, sono saliti dello 0,07%.

Lunedì gli investitori hanno digerito i commenti di diversi funzionari della Federal Reserve, i quali hanno affermato che mentre sono necessari ulteriori aumenti dei tassi per frenare l’inflazione, la fine dell’attuale ciclo di inasprimento della politica monetaria della banca centrale si sta avvicinando.

“L’IPC degli Stati Uniti rimarrà al centro dell’attenzione, aggiungendosi allo shock del rischio di eventi associato”, hanno affermato in una nota gli analisti di ANZ.

Le azioni australiane (.AXJO) sono aumentate dell’1,23%, mentre l’indice azionario giapponese Nikkei (.N225) è aumentato dello 0,14%.

L’indice cinese blue-chip CSI300 (.CSI300) è salito dello 0,63% negli scambi pomeridiani. L’indice Hang Seng di Hong Kong (.HSI) è avanzato dell’1,75%.

I dati che mostrano che i prezzi alla produzione cinesi sono scesi più del previsto lunedì suggeriscono che “la ripresa post-Covid del paese sta per esaurirsi”, ma ANZ ha affermato che “i politici potrebbero dover fare di più per aumentare la domanda”. ricercatori.

I regolatori cinesi lunedì hanno esteso alcune politiche in un pacchetto di salvataggio introdotto a novembre per aumentare la liquidità nel travagliato settore immobiliare.

Gli analisti hanno affermato che mentre la politica estesa allenterebbe la pressione finanziaria a breve termine sui promotori immobiliari e garantirebbe il completamento dei loro progetti abitativi, sarebbero necessarie nuove misure per affrontare la crisi di liquidità nel settore.

È improbabile che le attuali misure stimolino sufficientemente gli acquisti di case e rilancino il settore immobiliare”, ha scritto Ding Lu, capo economista cinese di Nomura. “Pechino potrebbe aver bisogno di ulteriori passi per arrestare la spirale discendente”.

Lunedì, le azioni statunitensi sono aumentate dopo le perdite della scorsa settimana, mentre i commenti dei funzionari della Fed hanno rafforzato l’opinione che la banca centrale degli Stati Uniti potrebbe essere alla fine del suo ciclo di inasprimento.

A Wall Street, il Dow Jones Industrial Average (.DJI) è salito dello 0,62%, l’S&P 500 (.SPX) è salito dello 0,24% e il Nasdaq Composite (.IXIC) è salito dello 0,18%.

Gli utili dell’S&P 500 iniziano questa settimana con i rapporti di alcune delle più grandi banche statunitensi. Gli analisti si aspettavano che i ricavi del secondo trimestre scendessero del 6,4% su base annua, come mostrano i dati IBES di Refinitiv.

Tra i titoli del Tesoro USA, il rendimento del titolo del Tesoro decennale di riferimento ha toccato il 3,9879%, rispetto al 4,006% di lunedì. I rendimenti a due anni sono aumentati sulla base delle aspettative degli operatori che i tassi dei fondi Fed sarebbero stati più alti, toccando il 4,8515% rispetto alla chiusura degli Stati Uniti del 4,862%.

I commenti della banca centrale hanno spinto il biglietto verde al minimo di due mesi di 101,75 contro un paniere di valute nei primi scambi asiatici, poiché gli investitori hanno aumentato le aspettative su quanto dovrebbero aumentare i tassi di interesse statunitensi.

Martedì lo yen giapponese è salito al massimo di un mese di 141,15 per dollaro e l’ultima volta è stato scambiato a 140,735 per dollaro, sostenuto da un calo dei rendimenti dei Treasury statunitensi.

Il greggio statunitense è salito dello 0,66% a 73,47 dollari al barile. Il greggio Brent è salito dello 0,58% a 78,14 dollari al barile.

L’oro era leggermente superiore. L’oro spot è stato scambiato a $ 1929,59 l’oncia.

Montaggio di Sam Holmes e Jamie Freed

I nostri standard: Principi di fiducia di Thomson Reuters.