Probabilità, scelte e tabellone per il derby del fuoricampo 2023: Julio Rodriguez vincerà il derby nel suo parco di casa?

L’Home Run Derby 2023 è fissato per lunedì sera e presenta un altro campo carico. L’outfielder dei Seattle Mariners Julio Rodriguez sarà il favorito della città natale e affronterà il due volte campione Pete Alonso nel primo round del girone a otto. Alonso voleva vincere su BetMGM.

Il derby inizia alle 20:00 ET e verrà trasmesso su ESPN, ESPN2 (Statcast) e sull’app ESPN se desideri trasmettere l’evento in streaming.

Juan Soto ha vinto l’Home Run Derby del 2022 sconfiggendo il due volte campione in carica Pete Alonso nelle semifinali dello scorso anno, 31-23. Ha sconfitto Rodriguez 19-18 in finale. Vediamo Rodriguez e Alonso affrontarsi nel primo turno dell’Home Run Derby 2023. Questa sarà la quarta volta che Alonso gareggerà nel derby. Solo David Ortiz e Albert Pujols hanno gareggiato di più.

L’outfielder dei White Sox Louis Roberts Jr. è la testa di serie numero 1 di chi ha segnato il maggior numero di fuoricampo il 4 luglio. , il campione in carica dovrebbe sempre ottenere la testa di serie numero 1. Ammettiamolo, il seeding non ha importanza in questo torneo.

Questa sarà la seconda apparizione di Vladimir Guerrero Jr. nell’Home Run Derby. Nel 2019, ha stabilito il record per la maggior parte dei fuoricampo in un singolo round con 40 al Progressive Field di Cleveland, e il record per la maggior parte dei fuoricampo nel Derby con 91 sconfitti contro Alonso in finale.

Sebbene il T-Mobile Park abbia un tetto retrattile, non è uno stadio a cupola con un campo esterno aperto. Era simile a quello che abbiamo visto al Marlins Park nel 2017, e le finestre esterne erano aperte, inclusa una corsa a casa di oltre 500 piedi quella notte nonostante alcune corse a casa mostruose con il tetto spento. Non posso confermare se il tetto si apre o si chiude.

Le previsioni per Seattle lunedì prevedono venti di 5-7 mph di 70 gradi durante il derby fuoricampo, il che non dovrebbe influenzare troppo le cose. Quanta distanza percorre la sfera a bassa temperatura? È inclinato verso MLB mantenendo il tetto aperto dato il clima perfetto per l’evento.

Quote derby fuoricampo 2023

Tutte le quote di BetMGM aggiornate lunedì pomeriggio.

Serie di fuoricampo più lunga

Il record per il fuoricampo più lungo è fissato a 489,5 piedi. Nessun fuoricampo al T-Mobile Park nell’era Statcast superava i 470 piedi. Esplosione di Mike Zunino È atterrato nella penultima fila nelle gradinate del campo sinistro. Meno di 10 giocatori hanno segnato un fuoricampo sulle gradinate di sinistra del T-Mobile Park.

Shohei Ohtani ha assolutamente distrutto questa palla la scorsa stagione contro i Mariners. Statcast prevede un’altezza di 463 piedi.



Più di 10 fuoricampo hanno superato i 500 piedi al Coors Field nel 2021, ma era in quota e le palle di solito non vengono tenute nell’umidità al Coors Field. Soto ha segnato il fuoricampo più lungo nella gara dello scorso anno a 482 piedi.

A causa della temperatura e della mancanza di vento, mi sono accovacciato qui. Se il tetto è aperto, sarà difficile per le palle volare lontano.

Girone derby fuoricampo 2023

Robert era il favorito al primo turno, mentre Guerrero era il secondo più grande favorito nonostante fosse testa di serie 6 contro Betts.

(1) Lewis Robert jr. (-215) vs. (8) Atlee Rutchman (+175)

(4) Adolis Garcia (-140) contro (5) Randy Arosarena (+115)

(2) Pete Alonso (-170) vs. (7) Julio Rodríguez (+140)

(6) Wladimir Guerrero Jr. (-210) contro (3) Mookie Betts (+170)

Scelte esperte del derby fuori casa

Vincitore: Randy Arosarena

Arosa Arena ha un anno di carriera con una velocità di uscita media di 92,7 mph. Ha lanciato il 14,8 percento delle sue palle. Sarà il giocatore trascurato in questo torneo, con Alonso e Rodriguez che rubano i titoli dei giornali. L’Arosa Arena è uno showman, e quale palcoscenico più grande c’è per un individuo nel baseball dell’Home Run Derby?

274,5 fuoricampo sopra/sotto

Con il tempo e il T-Mobile Park nel mezzo dell’Home Run Stadium, andrei qui. I totali dei successi si riferiscono a quanti fuoricampo ha segnato il primo baseman in ogni incontro. L’anno scorso abbiamo visto alcuni totali inferiori nelle semifinali e nei campionati.

Vittorie in campionato: americano (-300), nazionale (+220)

Dammi l’American League perché scommetto solo contro Pete Alonso e Mookie Betts.

