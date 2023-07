Victor Wembanyama ha segnato 27 punti nella seconda partita della NBA Summer League

LAS VEGAS – Victor Wembayama ha messo a segno 27 punti e 12 rimbalzi in 27 minuti per i San Antonio Spurs domenica nella sua seconda partita consecutiva della NBA Summer League.

I doppi doppi vanno bene anche a Las Vegas, quando non c’è pressione e non c’è competizione come vedrà quando la vera stagione NBA inizierà a ottobre.

“È il campionato estivo e ha un grande futuro, la stagione sta arrivando e tutte queste cose ci sono, ma non credo ci siano dubbi, c’è molta concentrazione, e mentirei se dicessi che non l’ha fatto Non ne sento un po’”, l’allenatore estivo degli Spurs Matt Nielsen. “Penso che abbia mostrato la capacità e la resilienza che è, e vuole intensificare e migliorare nelle aree di cui abbiamo parlato”.

Il 19enne Vembanyama, la scelta numero 1 nel draft del 2023 e una sensazione internazionale, ha tirato 9 su 14 dal campo nella sconfitta per 85-80 degli Spurs contro i Portland Trail Blazers quest’estate, aggiungendo tre stoppate . La sua tripla a 1:58 dalla fine ha portato gli Spurs a un punto e ha portato un fragoroso applauso da una folla chiaramente affamata di vederlo giocare in questo modo.

È stato un notevole miglioramento per il francese alto 7 piedi e 4, che venerdì ha effettuato un modesto 13 tiri su 15 nel suo attesissimo debutto estivo.

“Sono io che mi sento a mio agio con me stesso, mi sento a mio agio con il mio corpo, il campo”, ha detto Wembaniama. “Prima di oggi, mi piacevano due allenamenti e una partita, quindi vado”.

Dopo la fine della sua stagione da professionista europeo, Vembanyama si è scrollato di dosso un po’ di ruggine dal circuito di party che ha colpito e si è mosso bene contro i Blazers. Ha mostrato più tocco vicino al canestro, ha segnato abbastanza falli per tirare 12 tiri liberi (e ne ha fatti sette) e ha abbattuto un paio di saltatori. Era un ostacolo sulla corsia per piloti e slasher, che è stato il principale aspetto positivo che i fan degli Spurs hanno preso dai cinque blocchi che ha pubblicato venerdì.

Wembaniyama ha anche continuato a lottare per mantenere il possesso mentre i giocatori più forti cercavano di portargli via la palla.

Nel secondo quarto di domenica (ha segnato nove punti all’esordio di venerdì), Vembanyama ha messo in mostra le sue abilità con uno sfogo da nove punti dietro un elegante tiro in sospensione e due schiacciate. Ha avuto i fan a tutto gas nel quarto con uno sfogo da 10 punti che includeva due triple, un gancio e una rotazione acuta e ha sparato dal vetro.

Ha lanciato un 3 spalancato dall’alto della chiave, ricordando il fatto che mentre i video di YouTube di un gigantesco splash da 3 erano fantastici, ha tirato solo .275 da 3 punti nella Pro League francese la scorsa stagione.

La partita di domenica doveva essere un incontro tra due debuttanti che sono entrati nel draft con molto clamore – Vembanyama e la scelta numero 3 dei Blazers Scoot Henderson – ma Henderson ha lasciato venerdì con un infortunio alla spalla nella sua prima partita.

La prossima partita di campionato estivo degli Spurs è contro i Washington Wizards martedì alle 22:30 ET, e Nielsen ha riconosciuto che il programma estivo di Wembanayama sarà interrotto entro la fine della stagione.

“Sono sicuro che arriverà abbastanza velocemente, ma per me in questo momento, sto solo cercando di superare quel gioco, quindi non so quale sarà il prossimo passo, ma mi diverto”, ha detto Nielsen. .

Wembanyama ha aggiunto: “Devo parlare con Bob (l’allenatore degli Spurs Gregg Popovich) e ascolterò qualunque cosa dica. Sono disposto a fare qualsiasi sacrificio per la squadra, sono disposto a dare il 100%.

Lettura obbligatoria

(Foto: Ethan Miller/Getty Images)