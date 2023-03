Trump fa appello alla testimonianza dell’avvocato nel caso di documenti riservati

Una corte d’appello federale sta valutando se l’avvocato di Donald Trump debba consegnare testimonianze, promemoria e altre prove ai pubblici ministeri che indagano su come i documenti riservati siano finiti nella casa dell’ex presidente a Mar-a-Lago in cambio della restituzione di tutti i file chiave. Documenti giudiziari e familiarità con la questione.

La scorsa settimana il team legale di Trump ha presentato ricorso contro la sentenza del giudice del tribunale di grado inferiore, che secondo l’avvocato Evan Corcoran richiedeva agli avvocati di consegnare le prove. Poiché i suoi servizi legali potrebbero essere stati utilizzati per facilitare un potenziale crimine – ostacolando gli sforzi del governo per recuperare documenti altamente sensibili – le persone a conoscenza della questione hanno parlato in condizione di anonimato per discutere i procedimenti giudiziari sigillati.