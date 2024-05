La missione PREFIRE della NASA è stata lanciata per studiare le regioni polari della Terra

Iscriviti alla newsletter scientifica Wonder Theory della CNN. Esplora l’universo con notizie su scoperte affascinanti, scoperte scientifiche e altro ancora.





La NASA ha lanciato il primo di due satelliti di ricerca per misurare la quantità di calore perso nello spazio dall’Artico e dall’Antartide.

Un satellite grande come una scatola di scarpe Buttato via sabato alle 19:42 ora locale (3:42 ET) sul razzo Rocket Lab Electron dal complesso di lancio di Rocket Lab a Mahia, in Nuova Zelanda. La società ha confermato il successo del lancio del satellite alle 20:35 ora locale (4:35 ET).

La missione scientifica sul clima, chiamata Polar Radiant Energy in the Far Infrared Experiment, o PREFIRE, mira a migliorare la comprensione degli scienziati su come il vapore acqueo, le nuvole e altri componenti dell’atmosfera terrestre intrappolano il calore e ne impediscono l’irradiazione nello spazio.

Laboratorio missilistico Mercoledì i tecnici hanno integrato PREFIRE nella carenatura del carico utile del razzo Rocket Lab Electron presso la struttura dell’azienda in Nuova Zelanda.

I dati raccolti forniranno informazioni sui modelli climatici e porteranno a previsioni migliori su come una crisi climatica influenzerà il livello del mare, il tempo, la neve e il ghiaccio. Ha detto la NASA.

La Terra assorbe più energia dal sole nelle regioni tropicali. Le correnti meteorologiche e oceaniche spostano l’energia termica verso i poli, dove il calore si diffonde verso l’alto nello spazio. Gran parte di quel calore si trova nelle lunghezze d’onda del lontano infrarosso e non è stato misurato sistematicamente prima, ha aggiunto la NASA.

PREFIRE è composto da due cubesat dotati di sensori di calore in miniatura specializzati. La data di lancio del secondo satellite sarà annunciata subito dopo il lancio del primo satellite, ha affermato la NASA.

Una volta lanciati entrambi, i due satelliti si troveranno in orbite polari asincrone, passando sopra una posizione specifica in momenti diversi e osservando la stessa area entro poche ore.

Ciò dovrebbe consentire ai satelliti di raccogliere dati su eventi che si verificano su scale temporali più brevi e richiedono misurazioni più frequenti, ad esempio il modo in cui la quantità di copertura nuvolosa influisce sulla temperatura della Terra.