Lo sciopero LAUSD evidenzia le crescenti sfide della vita a Los Angeles

Al tempo Il sostegno popolare al lavoro organizzato è alto, gli scioperi di insegnanti e personale accademico sono diventati sempre più comuni. Con la rapida inflazione e la prospettiva di salari più alti nel settore privato, i dipendenti pubblici sentono il bisogno di un drastico cambiamento.

“Tutti gli altri ricevono un aumento. E noi?”, ha detto martedì Jovita Padilla, autista di autobus di 40 anni.

In un distretto ad alta povertà come Los Angeles Unified, la chiusura delle scuole ha ridotto non solo l’istruzione in classe, ma anche i pasti scolastici fondamentali. Il distretto offre colazione e pranzo gratuiti a tutti, indipendentemente dal reddito, e molti bambini fanno affidamento su quei pasti durante la settimana scolastica. Con lo stallo dei negoziati, fu creato il distretto Siti di monitoraggio I genitori che lavorano possono lasciare i bambini lì, così come le famiglie possono ritirare provviste per tre giorni Colazione e pranzo.

Gabriela Cruz, un genitore del distretto che non è imparentato con Diana Cruz, è scesa in un sito di distribuzione e ha ritirato una scatola di cibo questa settimana, che ha detto essere di grande aiuto. “I miei figli devono mangiare tutti i giorni e il cibo gratis è un bene per noi perché spendiamo molto in generi alimentari”, ha detto.

La sig.ra Cruz, 44 anni, ha detto che lavorare come receptionist in un ufficio immobiliare il primo giorno di sciopero non è stato facile. Ha dovuto portare la sua giovane figlia e suo figlio al lavoro.