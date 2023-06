Oroscopo di venerdì 23 giugno 2023

Avviso lunare

Dopo le 5:45, ora di Chicago, non ci sono restrizioni sugli acquisti o decisioni importanti. La Luna è in Vergine.

Ariete (21 marzo-19 aprile)

Oggi potresti dover considerare le tue emozioni e considerare quelle di qualcun altro. Non è un grosso problema. Puoi farlo. Ottieni soddisfazione e un senso di ricompensa personale aiutando gli altri o servendo qualcuno.

Toro (20 aprile-20 maggio)

Può essere difficile nascondere i tuoi sentimenti, soprattutto se sei innamorato. Perché devi essere te stesso e realizzare ciò che sei veramente. Potresti sentirti protettivo e nutriente nei confronti degli altri, specialmente dei bambini.

Gemelli (21 maggio-20 giugno)

Oggi sarai felice di ritirarti da solo e goderti la tua privacy, preferibilmente a casa in un ambiente familiare, poiché avrai bisogno di riprenderti psicologicamente. Potresti anche renderti conto di quanto le tue abitudini stiano guidando la tua vita.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Senti un forte bisogno di condividere alcune idee con gli altri, ed è per questo che vuoi dire le cose come stanno. Tuttavia, questo può renderti impaziente con le persone che vogliono avere qualche chiacchiera superficiale. Tu non vuoi questo. Vuoi discutere il vero affare.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Potresti avere un forte attaccamento a un particolare oggetto perché è facile identificarti emotivamente con ciò che possiedi. Potresti sentirti possessivo al riguardo. Se riconosci la tua ricchezza e possiedi molto, potresti sentirti “valere di più” come persona. non come quello. Siamo tutti così preziosi.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Oggi e domani la Luna è nel tuo segno per 2 giorni e mezzo ogni mese. Quando ciò accade, anche se aumenterà le tue emozioni, aumenterà anche la tua fortuna. Poco. Ma hey, ogni piccolo aiuto. (Quando ho bisogno di un favore, aspetto che la Luna sia nel mio segno.)

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Sarai felice di ritirarti in un posto dove ti senti fisicamente e psicologicamente al sicuro – da qualche parte dietro le quinte, un luogo accogliente con uno spuntino piacevole e un drink. Sì, sii gentile con te stesso.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Oggi godrai di discussioni cordiali con amici e membri di gruppi, in particolare conoscenti femminili. In particolare, è un buon giorno per condividere le tue speranze e i tuoi sogni per il tuo futuro per ottenere l’opinione di qualcuno, che potrebbe aiutarti.

Sagittario (22 novembre-21 dicembre)

Poche persone in pubblico oggi sembrano conoscere dettagli intimi sulla tua vita personale, che possono sembrare disarmanti. Non c’è molto che tu possa fare al riguardo se non esserne consapevole e fare un po’ di controllo dei danni se puoi. Proteggi la tua privacy.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Il tuo senso dell’avventura è accentuato oggi, motivo per cui vuoi trovare qualche stimolo. Idealmente, vuoi viaggiare da qualche parte. Se non puoi viaggiare, puoi sempre fare il turista nella tua città. Lunga vita! Impara qualcosa di nuovo! Fai qualcosa di diverso!

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Prenditi un po’ di tempo oggi per occuparti di tutto ciò che riguarda le coordinate bancarie e le questioni assicurative, la proprietà condivisa, le tasse e il debito. È facile ignorare queste aree, ma non se ne andranno da sole. Controlla questo documento e lega i dettagli sciolti.

Pesci (19 febbraio-20 marzo)

La Luna è opposta al tuo segno oggi per due giorni questo mese. Quando ciò accade, è necessario adattarsi e andare oltre quando si interagisce con gli altri, in particolare amici intimi, partner e coniugi. Sii utile e amichevole.

Se il tuo compleanno è oggi

L’attore Brian Brown (1947) condivide il tuo compleanno. Hai uno stile vivace ed energico. Ti piacciono le persone e sei sinceramente interessato a loro. Vuoi rendere il mondo un posto migliore. È l’ultimo anno di un ciclo di nove anni, il che significa che è ora di lasciare andare chiunque e tutto ciò che ti ha trattenuto.