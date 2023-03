Biden sta combattendo una pericolosa epidemia: l’uso della parola ‘salvataggio’

Commenta questa storia Commento

Alla fine, la colpa della massiccia crisi economica di 15 anni fa è ricaduta sulle istituzioni finanziarie. Ci sono stati molti fattori che hanno contribuito e, naturalmente, la portata del disastro è stata globale, non semplicemente americana. Ma le pratiche rischiose di banche avide e altre istituzioni finanziarie sono state la causa principale della crisi. Insieme al fatto che i banchieri e Wall Street sono capri espiatori migliori dell’americano medio, i politici e gli americani generalmente si identificano con le banche come quasi altrettanto colpevoli.

Per il governo centrale, questo era un problema. Sollevare il sistema finanziario significa necessariamente innalzare le istituzioni al centro di quel sistema: le banche. Quindi il governo ha lavorato per trattenere quelle istituzioni assicurandosi che i depositanti in quelle banche non fossero spazzati via. Per gli americani medi, la risposta alla crisi è dare i soldi delle tasse alle società che hanno causato la crisi in primo luogo. I politici e altri critici si sono presto resi conto di avere un randello efficiente: il governo ha deciso di salvare Wall Street.

Era un’idea potente. Il movimento del tea party emerso dopo l’elezione nel 2008 di Barack Obama a presidente – e l’elezione di Joe Biden a vicepresidente – è stato inquadrato come una risposta a come il governo ha speso i dollari delle tasse. Comprendeva salvataggi per le grandi banche, ma generalmente si concentrava su programmi per aiutare le persone a basso reddito e gli immigrati, un riflesso della più ampia insicurezza dei sostenitori del movimento. Nelle elezioni del 2010, contraccolpo duro contro la leadership democratica a Washington, sondaggio CBS News rilevato Gli americani hanno il doppio delle probabilità di vedere il sostegno ai salvataggi in modo negativo piuttosto che positivo.

La regressione non è solo a destra. Nel 2011, un gruppo di attivisti di sinistra ha lanciato Occupy Wall Street, un tentativo di attirare l’attenzione sulla disuguaglianza economica e sull’influenza esterna del denaro nella politica, come evidenziato, in parte, dai salvataggi. Sebbene i democratici siano meno ostili ai salvataggi rispetto ai repubblicani (grazie all’insediamento di Obama all’inizio del 2009), persino 3 democratici su 10 erano felici di vedere un piano volto ad aiutare le aziende automobilistiche in fallimento nel dicembre 2008. Sondaggio periodico. Sei repubblicani su 10 erano d’accordo. READ Tommy Fury stordisce Jack Paul con una vittoria con decisione divisa in Arabia Saudita

L’ascesa di Donald Trump nel 2015 e nel 2016 è stata una drammatica espansione della retorica anti-élite per includere un linguaggio anti-salvataggio. Trump ha ripetutamente inquadrato le lotte a Washington come i democratici che volevano “salvarlo”: la sua battaglia per ribaltare l’Affordable Care Act nel midterms del 2017 era sua. spingendo indietro Ad esempio, contro i “salvataggi” per gli assicuratori. Nel 2020, mentre la pandemia continua, le sue argomentazioni sulla spesa sono spesso inquadrate in termini altrettanto partigiani.

I democratici sono interessati solo a salvare i loro stati blu mal gestiti e ad alto tasso di criminalità. A loro non importa dei nostri lavoratori o delle piccole imprese. Nancy pazza farà solo l’innesco, il che è utile se lo combiniamo con i soldi del salvataggio. Gli stati repubblicani sono i migliori!!! – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 settembre 2020

Uno dei migliori distillati della visione di destra del “salvataggio” viene da John Neely Kennedy. dichiarato La sua candidatura al Senato dalla Louisiana nel 2016.

“Ecco quello che vedo: un sacco di incompetenti in alto ottengono salvataggi e un sacco di incompetenti in basso ricevono elemosine”, ha detto Kennedy. “Nel mezzo ci arriva il conto.”

Certo, noterai la soggettività qui. Nel tweet di Trump del 2020, vediamo la differenza tra un “salvataggio” per gli stati blu – cattivo – e uno stimolo, utile. Nello stesso anno, il governo è stato fortemente coinvolto nel decentramento del benessere degli americani in risposta al coronavirus. Un sondaggio di Fox News ha rilevato che la tendenza di lunga data degli americani a volere che il governo li lasci in pace si è invertita. Anche tra i repubblicani, quasi altrettanti intervistati hanno affermato che preferirebbero aiutare il governo piuttosto che non fare nulla. Almeno quando l’infezione si stava diffondendo, il vantaggio di avere una risposta centralizzata all’infezione diretta era chiaro. Entro il 2022, con Biden ora presidente, i repubblicani Dubbio ancora Assistenza del governo.

Venerdì, banca della Silicon Valley fallimento e rilevato dalla Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). L’improvviso crollo di un’azienda che si era fortemente concentrata sulla collaborazione con la comunità del capitale di rischio in California è stato il risultato dell’esposizione all’aumento dei tassi di interesse. Il fallimento è stato accelerato da una valanga di ritiri da società come l’investitore attivista di destra Peter Thiel. Fondo del fondatore. All’improvviso, il governo centrale ha dovuto affrontare una prova significativa della sua capacità di contenere il panico sul sistema bancario e una prova della sua volontà politica di aiutare una banca come SVB. READ Jeff Bezos di Amazon nega la possibilità di fare offerte ai comandanti: fonte

SVB non è solo banca, aziende La fiducia della gente non è stata completamente riconquistata Dopo la crisi finanziaria. La banca è stata un appuntamento fisso nella Silicon Valley, che è emersa come un sacco da boxe per i politici di destra, e include investitori come Thiel ed Elon Musk. David Sachs, gli individui antipatici a sinistra. Non vi è alcuna interferenza politica nel fornire assistenza a questa banca (riluttante).

Così, quando il governo domenica sera ha annunciato una serie di misure per fermare ogni contagio delle corse agli sportelli, è arrivato. Una dichiarazione Ha ripetutamente negato che fosse in corso un piano di salvataggio.

“Qualsiasi perdita associata alla risoluzione della Silicon Valley Bank non sarà a carico dei contribuenti”, ha affermato. Un’altra società, Signature Bank, è stata chiusa allo stesso modo, sempre senza “nessuna perdita per i contribuenti”. Invece, i fondi utilizzati per garantire che i depositanti non perdano denaro sono “richiesti per legge attraverso un apposito accertamento sulle banche”. Gli investitori nelle banche non sono protetti.

Joe Weisenthal di Bloomberg News Menzionato Lunedì, non è poi così diverso da quello che il governo ha fatto per salvare le imprese statali durante la crisi finanziaria. Ma quella crisi ha portato alla sensazione che il governo stesse gettando denaro a banchieri irresponsabili, un sentimento alimentato da artisti del calibro di AIG. Offerte bonus Per i dirigenti post-salvataggio, Biden e il suo team sono ansiosi di dissipare l’idea che questo sia ciò che sta accadendo.

“Non ci sono perdite – e questo è un punto importante – non ci sono perdite per i contribuenti”, ha ribadito lunedì Biden in brevi commenti sulla situazione. “Ripeto che non ci saranno perdite per i contribuenti”. Ha aggiunto che c’era un elemento punitivo nella risposta: “La gestione di queste banche sarà rimossa. Se la banca viene rilevata dalla FDIC, le persone che gestiscono la banca non dovrebbero lavorare lì.

Biden ha visto in prima persona come la risposta alla crisi precedente sia diventata un albatros nei primi anni dell’amministrazione Obama. Con Biden a circa 20 mesi dalla candidatura per la rielezione, ci si può aspettare di concentrarsi su come viene consegnato all’economia. Non aiuta il fatto che gli americani pensino che abbia dato la priorità ad aiutare i banchieri a rischio. READ Tom Brady condivide la foto di Bridget Moynahan durante l'annuncio del pensionamento

Come i repubblicani sanno, Vivek Ramasamy, un contendente di lunga data per la nomina presidenziale del GOP del prossimo anno, ha già Un articolo Il Wall Street Journal sostiene che gli sforzi del governo per frenare il problema sono in realtà un salvataggio.

Come è avvenuto negli ultimi tempi, l’argomento è in gran parte semantico. Il sequestro di attività da parte del governo nel settore finanziario è un piano di salvataggio o semplicemente l’uso dei dollari delle tasse per mantenere a galla le banche rischiose? Il termine stesso si è espanso in una vaga condanna degli aiuti governativi alle istituzioni finanziarie o ad altri fallimenti aziendali. C’è un incentivo a descrivere le azioni dell’amministrazione Biden come qualcosa di diverso. I suoi detrattori hanno un controintuitivo incentivo ad apporre un francobollo di “salvataggio” su qualsiasi cosa relativa al problema.

Quanto questo sia politicamente dannoso per Biden sarà determinato da quanto la situazione si aggraverà. Qualsiasi tentativo di attaccare Biden per aver salvato le banche avrà un effetto paralizzante se il danno è in gran parte incentrato sulla Silicon Valley Bank e non riesce a toccare gli americani che usano altre banche. Tuttavia, se dovesse rivelarsi con implicazioni negative diffuse, qualunque cosa il governo faccia con le banche introdurrà un rischio politico.

In altre parole, il modo migliore per Biden di evitare una vittoria politica per il “bail-in” di questa banca è che la sua amministrazione si muova rapidamente per ridurre al minimo i danni, intervenendo proprio per esporre il rischio di essere attaccato. Si impegnano in salvataggi. Inoltre, l’amministrazione vuole farlo mentre offusca attivamente l’idea che stia avvenendo un piano di salvataggio, almeno a condizione che il governo stia lanciando dollari delle tasse a una banca.