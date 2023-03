13 marzo 2023 Ultime notizie sul crollo della Silicon Valley Bank

18:32 ET, 13 marzo 2023

No, non ritirare i tuoi soldi dalla tua banca. Ecco le risposte ad altre importanti domande



Da Ramisha Maroof della CNN



Devo preoccuparmi dei soldi risparmiati in banca?

In breve, se hai meno di $ 250.000 nel tuo account, non hai assolutamente nulla di cui preoccuparti. Questo perché il governo degli Stati Uniti assicura i primi $ 250.000 di account idonei.

Molti clienti SVB hanno depositato più di $ 250.000 e ora non sono in grado di prelevare, con alcune società che faticano a essere pagate.

Devo prelevare i miei soldi dalla mia banca?

No, non ha senso prelevare i propri soldi dalla banca, ha dichiarato Jay Hatfield, CEO di Infrastructure Capital Advisors e portfolio manager dell’ETF InfraCap Equity Income. Ma assicurati che la tua banca sia assicurata dalla FDIC.

Molto probabilmente i tuoi soldi non andranno da nessuna parte. Nel complesso, è improbabile che i consumatori di tutti i giorni ne risentano. Ma la crisi è un buon promemoria per sapere dove sono i tuoi soldi e non tenerli tutti in un posto.