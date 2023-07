I funzionari di Biden dovrebbero limitare i contatti con le società di social media

1 ora fa

Martedì, in una sentenza di 155 pagine, il giudice Terry Doughty ha impedito ai funzionari della Casa Bianca e ad alcune agenzie governative di contattare le aziende in merito a “contenuti vocali protetti”.

È stata una vittoria per i repubblicani che hanno accusato i funzionari di censura.

I democratici hanno affermato che i siti non sono riusciti a risolvere la disinformazione.

“È nostra opinione coerente che le piattaforme di social media abbiano un’importante responsabilità nel tenere conto degli effetti che le loro piattaforme hanno sul popolo americano”, ha affermato la Casa Bianca in una nota.

La sentenza arriva dopo che i procuratori generali repubblicani del Missouri e della Louisiana hanno citato in giudizio le autorità statunitensi per aver fatto pressioni sui siti di social media affinché affrontassero post su argomenti tra cui le politiche di Covid-19 e la sicurezza elettorale.

Ha preso di mira anche funzionari statunitensi, tra cui il segretario per la sicurezza interna Alejandro Mayorkas e Jen Easterly, capo della Cybersecurity and Infrastructure Security Agency.

Tuttavia, prevedeva eccezioni per contattare le aziende per avvertire dei rischi per la sicurezza nazionale e dell’attività criminale.