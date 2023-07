Le tariffe dell’acqua dovrebbero aumentare, afferma il regolatore

Il capo del regolatore Ofwat ha affermato che le società idriche potrebbero essere costrette a spingere per aumenti delle bollette nel 2025 per coprire i costi del miglioramento dei servizi.

Viene dopo che i maggiori fornitori sono stati pesantemente criticati per i loro record di perdite di acque reflue e perdite di tappo.

Il capo di Ofwat, David Black, ha negato di non essere riuscito a regolamentare bene il settore.

Ma ha ammesso che c’erano “dure lezioni da imparare” e che era “arrabbiato” per l’eccessiva retribuzione dell’amministratore delegato nel settore.

“Ci aspettiamo che le aziende richiedano un aumento delle fatture nella prossima revisione dei prezzi per finanziare importanti progetti di investimento e tali progetti forniranno miglioramenti all’ambiente”.

L’ex segretario all’ambiente George Eustice ha dichiarato mercoledì scorso che le bollette aumenteranno in media a circa 42 sterline per famiglia nel “lungo termine” entro il 2025.

La scorsa settimana è emerso che Thames Water stava lottando per raccogliere il denaro di cui aveva bisogno per far fronte al suo debito di 14 miliardi di sterline.