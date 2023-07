Joey Chestnut e Miki Sudo vincono la famosa gara di mangiatori di hot dog di Nathan

Nella maggior parte dell’America, il 4 luglio evoca pensieri di fuochi d’artificio, famiglia e cucina. Ma ore prima che una di queste cose inizi sul serio, molti americani rivolgono la loro attenzione a uno spettacolo curioso che è diventato un’altra tradizione festiva: il famoso concorso di hot dog di Nathan.

L’evento del 4 luglio di solito attira migliaia di spettatori per vederli mangiare quanti più hot dog umanamente possibile in 10 minuti, sfidando il caldo e gli effetti di un’eccitazione indescrivibile.

Mr. Chestnut detiene il record mondiale maschile per aver mangiato 76 hot dog e panini in 10 minuti nel 2021, mentre Ms. Sudo detiene il record mondiale femminile di 48,5 hot dog in 10 minuti. Entrambi sono i favoriti per la vittoria.

Mr. Chestnut, noto come Jazz, ha vinto la competizione maschile per la quindicesima volta l’anno scorso dopo aver mangiato 63 hot dog. La signora Sudo ha vinto per l’ottava volta dopo aver mangiato 40 hot dog.