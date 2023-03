Putin afferma che la Russia porrà fine alle armi nucleari tattiche in Bielorussia: NPR

Cambia il titolo Piscina del Cremlino Foto via Gavriil Grigorov/Sputnik, AP Piscina del Cremlino Foto via Gavriil Grigorov/Sputnik, AP

Sabato il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato l’intenzione di schierare armi nucleari tattiche nella vicina Bielorussia.

Putin ha affermato che il piano era una risposta alla decisione della Gran Bretagna di fornire all’Ucraina proiettili perforanti contenenti uranio impoverito la scorsa settimana. La Russia ha affermato falsamente di avere reattori nucleari in questo round.

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha chiesto a lungo armi, ha detto Putin in un’intervista alla televisione di stato russa.

Ha detto che la costruzione di strutture per il deposito di armi in Bielorussia sarà completata entro il 1 luglio.

La Russia ha utilizzato il territorio bielorusso come punto di partenza per inviare truppe in Ucraina, e Mosca e Minsk mantengono stretti legami militari.