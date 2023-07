Un morto tra inondazioni improvvise, smottamenti e chiusure stradali a New York

Lascia un commento su questa storia Commento

Pericolo inondazioni improvvise sono stati forniti Pernottamento a New York City, i funzionari chiedono ai residenti Appartamenti seminterrati Spostati su un terreno più alto e tutti i newyorkesi dovrebbero stare lontani dalle strade. Forti piogge, la città ha detto a rapporto, Pericoloso per le zone basse e quelle con scarso sistema di drenaggio.

La Hudson Valley, nel sud-est di New York, è stata la più colpita domenica sera. Una morte correlata alla tempesta è stata segnalata nelle Highlands, nello stato del Sen. James Skoufis (D) ha dichiarato in una e-mail che sono in corso sforzi per determinare se ci sono state più vittime perché “le infrastrutture critiche e le case sono state spazzate via”.

In alcuni casi, intere strade non solo erano impraticabili a causa delle inondazioni, ma “completamente distrutte”. nelle vicinanze Guarnigione dell’esercito americano a West Point Inondazioni e strade allagate hanno esortato le persone a rimanere in casa. Orange County e Rockland County hanno ricevuto 5 a 8 pollici Il Centro Meteorologico Nazionale ha detto che pioverà.

Il governatore Kathy Hochul (D) ha dichiarato lo stato di emergenza, affermando che l’inondazione era “pericolosa per la vita”. Arancia E Distretti dell’Ontario Domenica in ritardo. Quasi 13.000 residenti sono senza elettricità a Orange County a causa della tempesta, ha detto.

“pioggia forte” Manhattan e il Bronx potrebbero subire inondazioni improvvise Servizio meteorologico nazionale disse. Tarda domenica, a centimetri di pioggia è caduto in aree e ci si aspettava un paio di pollici in più.

L’ultima grave inondazione e inondazione a New York City è stata causata dai resti dell’uragano Ida nel 2021 ed è stata associata a 44 morti a New York, New Jersey, Pennsylvania e Connecticut. 16 di loro sono a New York City. Infrastrutture inadeguate e sistema di drenaggio della città sono stati i principali fattori di vulnerabilità alle inondazioni. READ Il Senato vota per bloccare il controverso disegno di legge sulla criminalità di Washington

Il maltempo ha colpito anche i servizi di viaggio questo fine settimana. Amtrak Ha detto che ha temporaneamente sospeso i servizi tra New York City e Albany Newark E LaGuardia Gli aeroporti hanno annunciato che il volo è stato messo a terra.



“Se non hai bisogno di essere in viaggio, stai lontano dalla strada. Abbiamo molte emergenze”, il dirigente della Contea di Orange Steve Neuhaus Un aggiornamento di Facebook dalla zona di Highland Falls nella parte meridionale della contea ha avvertito i residenti.

Numerose strade sono state allagate e l’Ufficio dei servizi di emergenza della città di Cornovaglia nella contea di Orange ha segnalato smottamenti di fango. “Il viaggio è impossibile”, ha detto l’ufficio FacebookConsigliare ai residenti di trasferirsi su un terreno più elevato.

Le truppe statali stanno assistendo gli automobilisti bloccati sulla Palisades Interstate Parkway nella contea di Rockland, ha detto il portavoce della polizia dello Stato di New York Steven Newell, riferendo condizioni “terribili”, con strade che crollano. Le immagini condivise dalla Polizia di Stato mostrano veicoli sommersi e strade danneggiate in autostrada.

IL Ponte William Morey Popolopan Non sono riuscito a passare a Highland Falls, e… Molte strade era chiuso.

Hochul Ha detto ai giornalisti locali che lo stato sta fissando giorni di ripetute inondazioni.

“La mia più grande preoccupazione è che la vita della maggior parte delle persone durante le inondazioni avvenga perché sono nei loro veicoli, non nelle loro case, ma nei loro veicoli”, ha detto.

Craig Ceasey, meteorologo e dottorando presso la Mississippi State University, ha descritto le scarse precipitazioni nella Hudson Valley. “Un evento di pioggia che capita una volta ogni 1.000 anni” In un tweet.

Un altro meteorologo nella Hudson Valley A Un mese di pioggia In poche ore.

“IL #Valle dell’HudsonUn clima più caldo aumenta il rischio di forti piogge”, ha twittato Ben Knoll, un meteorologo con sede in Nuova Zelanda nella Hudson Valley, aggiungendo che un’atmosfera più calda rende più probabili eventi di pioggia più intensi. La tendenza “contribuirà ad aumentare il rischio di precipitazioni estreme, che potrebbero anche causare inondazioni improvvise”, ha scritto.

Le minacce di inondazioni improvvise potrebbero estendersi fino a lunedì VermontLo ha detto domenica il servizio meteorologico nazionale.

Il governatore Bill Scott (R) dichiarato Domenica uno stato di emergenza nel Vermont, in attesa di tempeste e possibili inondazioni.