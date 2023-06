‘Sii vigile’: 3 anziani accoltellati a morte in casa Newton, nessun arresto

NEWTON – Il quartiere Nonantum di Newton è in allerta dopo che la polizia ha detto che tre uomini anziani sono stati trovati morti all’interno di una casa in Broadway Street domenica mattina. Il procuratore distrettuale del Middlesex, Marion Ryan, ha detto che c’erano prove di ingresso forzato in casa e che le vittime hanno subito ferite da taglio e traumi da corpo contundente.

“Chiediamo alle persone di essere vigili”, ha detto Ryan. “È una notte per chiudere a chiave porte e finestre anche se normalmente non lo fai.”

Alle 10:14 di domenica, un conoscente delle vittime ha chiamato i servizi di emergenza sanitaria per segnalare che tre persone, ritenute anziani residenti nella casa, erano state trovate morte. La persona o le persone responsabili della morte non sono state catturate.

Il tentativo di effrazione è avvenuto domenica mattina presto in una casa di Brookside Avenue, a circa mezzo miglio dalla casa di Broadway. Non è noto se i due episodi siano collegati.

Tre uomini anziani sono stati trovati morti all’interno di una casa in Broadway Street a Newton CBSBoston



Ryan ha chiesto ai residenti di chiamare immediatamente la polizia di Newton se sentono o vedono qualcosa di sospetto. “Non aspettare fino a domattina per parlarcene. Chiama stasera”, disse Ryan.

I residenti nell’area di Nonantum e Newtonville sono invitati a controllare il video di sicurezza domestica per qualsiasi cosa insolita. Ci sarà una forte presenza della polizia nel quartiere fino a quando qualcuno non verrà catturato.

“Non sai mai cosa ci succederà”, ha detto un vicino che conosce la famiglia, che non voleva andare davanti alla telecamera per paura della sicurezza. Il vicino ha detto a WBZ che le tre vittime erano imparentate.

“Conosco tutta la famiglia. Sono molto uniti”, ha detto il vicino.

I nomi dei tre deceduti non sono stati resi noti. Due delle vittime erano coppie che festeggiavano il loro 50° anniversario di matrimonio questo fine settimana, ha detto Ryan.



Il procuratore distrettuale Marion Ryan nel processo per l’omicidio di Newton

Secondo la comunità affiatata, le vittime erano profondamente legate alla chiesa locale e la loro assenza dalla messa domenicale preoccupava i vicini.

“Queste sono persone che vanno in chiesa. L’unico motivo per cui sono state trovate è perché non erano in chiesa, qualcuno è venuto a vedere se stavano bene”, ha detto il vicino Robin Dickey.

Un prete locale ha offerto conforto alla comunità mentre gli investigatori lavoravano per capire cosa fosse successo all’interno di una casa di Newton domenica.

Sono stati chiamati altri ufficiali e spedizionieri, ha detto il capo della polizia di Newton John Carmichael.

“Sono molto preoccupato che possa accadere un crimine violento come questo, mentre questo individuo, questi individui sono ancora latitanti”, ha detto Carmichael. “Stiamo nuovamente sollecitando la vigilanza e prestando attenzione a ciò che sta accadendo nel quartiere”.