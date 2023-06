Wyndham Clarke conquista gli US Open

Due martedì fa, mentre il mondo del golf esplodeva in confusione e indignazione, Wyndham Clarke non si è affrettato a scrivere un post su Twitter scioccante. Non era arrabbiato durante un incontro con il commissario del PGA Tour per l’accordo a sorpresa con il fondo sovrano dell’Arabia Saudita. Non ha disciplinato o criticato o davvero, non ha fatto altro che giocare a golf.

Il suo campo prescelto, il Los Angeles Country Club, martedì ospiterà il suo primo major, gli US Open, nove giorni dopo. Il caddie di Clark era il caddie di Clark, un amico diventato insegnante che conosceva alcuni dei segreti del campo nordico che solo alcune delle più grandi star del gioco avevano mai visto: come il putt poteva rompersi qui, come la velocità sarebbe variata lì, quanto era certo il i fairway sarebbero.

Domenica sera, Clarke, 29 anni, ha battuto Rory McIlroy di un colpo agli US Open ed è entrata nella consacrata confraternita dei maggiori vincitori del campionato. Fino a domenica, il miglior piazzamento di Clark in una major è stato il 75° al PGA Championship. Le sue precedenti due apparizioni agli Open sono state anche peggiori, finendo con tagli mancati.

Ma sua madre, la sua “sempre sostenitrice” morta quasi un decennio fa, offriva un consiglio ambizioso: “Gioca alla grande”.