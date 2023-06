‘The Flash’ e ‘Elemental’ prendono il ghiaccio nelle aperture al botteghino – The Hollywood Reporter

Arca.

Tale era il ritornello in tutta Hollywood, poiché venivano consegnati gli attesissimi ascolti del fine settimana della DC. Veloce e immagini Di base, debuttando a livello nazionale durante il lungo weekend festivo di Juneteenth. (Questa domenica è la festa del papà.)

Con Ezra Miller nel ruolo del protagonista, Warner Bros. e DC Veloce È brillante secondo l’industria cinematografica. Il film ha guadagnato $ 55,1 milioni per tre giorni e una previsione di $ 64 milioni per quattro giorni, in particolare al di sotto delle aspettative (alcuni concorrenti avvicinano il numero di quattro giorni a $ 62 milioni).

IL Veloce Sperava in un’apertura di tre giorni di almeno $ 70 milioni per stare al passo con i deludenti titoli DC. Adamo neroHa incassato 67 milioni di dollari nei primi tre giorni.

All’estero, il tentpole del supereroe ha affrontato sfide. Ha aperto a $ 72 milioni da 79 mercati, inclusi $ 13,8 milioni in Cina, per un’apertura globale di $ 130 milioni fino a domenica.

La gestione dello studio è incoraggiante Veloce Per mesi, il CEO della Warner Bros. Discovery, David Zaslau, lo ha proclamato il più grande film di supereroi che abbia mai visto. Molti critici non erano d’accordo con la valutazione; Il film detiene attualmente un punteggio di Tomatometer del 67% su Rotten Tomatoes. Un grosso problema: il pubblico ha dato al film un mediocre B CinemaScore (a titolo di confronto, Di base A) Ricevuto.

Mentre la tariffa dei supereroi spesso distorce pesantemente il maschio, Veloce Più del solito o il 70 percento.

Gli esperti di botteghino sono divisi sul fatto che i guai di Miller fuori dallo schermo abbiano danneggiato la performance del film. Miller è stato arrestato più volte nel 2022 ed è diventato oggetto di numerose controversie, con l’attore che ha rilasciato una dichiarazione nell’agosto dello scorso anno in cui si scusava per il suo comportamento e affermava che stava cercando aiuto per “complessi problemi di salute mentale”. Miller ha camminato sul tappeto rosso alla premiere del film, ma per il resto non è stato promosso. Veloce.

Nel film diretto da Andy Muschietti, Miller funge anche da versioni cronologiche alternative dell’eroico velocista Barry Allen, con Michael Keaton e Ben Affleck che si lanciano nei rispettivi ruoli di Batman (nel caso di Keaton, è un ruolo che non interpreta dal 1991 ). Sasha Gale interpreta Supergirl, mentre Michael Shannon riprende il ruolo del generale Zod dal film del 2013. uomo di ferro.

DC ha contato pesantemente Veloce Per migliorare le sue condizioni dopo una scena calda Shazam! Ira degli dei E Adamo nero.

Idem per la Pixar, che ce l’ha Di base Apertura questo fine settimana. Ma il film per famiglie è presto caduto al botteghino nell’ultimo colpo alla trama dello studio di animazione. Molti esperti temono che l’IP animato originale non sia più una proposta teatrale. Inoltre, l’ex regime della Disney ha inviato molti film Pixar direttamente in streaming durante la pandemia, il che potrebbe cambiare le abitudini dei consumatori.

Di base Ha incassato 29,5 milioni di dollari durante il fine settimana di tre giorni, il fine settimana di apertura più basso per un titolo Pixar all’aperto. Storia del giocattolo, iniziato quasi trent’anni fa con 29,1 milioni di dollari, non adeguati all’inflazione. (Storia del giocattoloCerto, il cinema e il botteghino hanno fatto la storia. Di base (Non mi aspetto di fare lo stesso.)

Paesi esteri, Di base Ha guadagnato $ 17 milioni dai suoi primi 17 mercati, incluso Beating Veloce $ 3,2 milioni in Corea del Sud. In Cina, il film ha vacillato con 5,2 milioni di dollari. (L’unico altro grande mercato è l’Australia.)

Questa è la speranza ora Di base It’s A CinemaScore andrà bene al botteghino.

Diretto da Peter Sohn (Bel dinosauro), Di base Ambientato nella Element City, dove convivono fuoco, acqua, terra e aria. I temi del film includono la connessione, la celebrazione delle differenze e la ricerca del proprio posto nel mondo.

La storia segue Amber (Lea Lewis), una giovane donna dura, arguta e focosa la cui amicizia con un giovane di nome Wade (Mamoud Athi) sfida le sue convinzioni sul mondo in cui vivono, dove “gli elementi non si mescolano”.

Concorrenza di Sony Holdover Spider-Man: The Whole Spider-Verse è un’altra questione Velocecosì come Di base.

Giunto al suo terzo fine settimana, il film animato di Spidey ha guadagnato $ 27,8 milioni nel fine settimana di tre giorni e $ 32,4 milioni nei quattro giorni per un totale di $ 285 milioni fino a lunedì. A livello globale, domenica è salito a quasi $ 490 milioni, avvicinandosi a $ 500 milioni.

Paramount e SkydanceTransformers: L’ascesa delle bestie Un altro Veloce Concorrente. Arrivato al numero 4 a livello nazionale, il film ha incassato $ 20 milioni in tre giorni e $ 23 milioni in quattro giorni. All’estero, ha guadagnato altri $ 23 milioni per un totale mondiale a nord di $ 170 milioni.

La storia di Tim L’annerimento, su un gruppo di amici neri che decidono di trascorrere un fine settimana di vacanza in una baita remota solo per ritrovarsi intrappolati da un killer contorto, ha debuttato a $ 6 milioni. Il film è arrivato tra i primi cinque.

Wes Anderson Città degli asteroidi Lo speciale ha fatto notizia al botteghino negli Stati Uniti, dove è uscito in sei sale a New York e Los Angeles prima di espandersi a livello nazionale il fine settimana successivo. Il progetto Focus Features ha registrato una media di tre giorni per un teatro di $ 132.211, il primo miglior spettacolo. La la terra nel 2016 ($ 176.000).

Inoltre, il film di Anderson è stato il titolo di maggior incasso nonostante la concorrenza di artisti del calibro di AMC Century City a Los Angeles venerdì e sabato. Veloce.

I numeri verranno aggiornati nuovamente lunedì mattina.

18 giugno, 7:30: Aggiornato con stime riviste.

18 giugno, ore 10:00: Aggiornato con valutazioni estere aggiuntive.

Questa storia è stata originariamente pubblicata il 17 giugno alle 8:41.