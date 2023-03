I Cowboys aggiungono Ronald Jones per riempire il vuoto di Zeke

Todd ArcherScrittore personale ESPN2 minuti di lettura

FRISCO, Texas — Una settimana dopo l’uscita Ezechiele ElliottIL Dallas Cowboys Accettato un contratto di un anno con il running back free-agent Ronald JonesSecondo una fonte.

Non è Jones, un’ex scelta del secondo round bucanieri di Tampa BayElliott sarà l’unico sostituto nel 2023, ma i Cowboys hanno fornito profondità come complemento Tony PollarHa un’etichetta di franchising di $ 10,091 milioni.

Jones ha trascorso la scorsa stagione con Capi di Kansas City Ma dopo un periodo di quattro anni con i Tampa Bay Buccaneers, è apparso in sole sei partite con 17 carry. Il suo anno migliore è arrivato nel 2020 quando Tampa Bay ha vinto il Super Bowl e ha concluso con 978 yard su 192 carry e sette touchdown.

Jones, che ha giocato lontano da The Star alla McKinney North High School e alla struttura pratica dei Cowboys, ha firmato un contratto di un anno con i Chiefs lo scorso anno, ma è rimasto indietro. Isia Pacheco, Jerick McKinnon E Clyde Edwards-Helaire. Per la sua carriera, si è precipitato per 2.224 yard su 507 carry con 19 touchdown.

Anche se i Cowboys mantengono Pollard sotto l’etichetta di franchising, possono concludere un accordo pluriennale entro la scadenza del 17 luglio. Anche i giocatori di pastori Malik DavisL’anno scorso, un free agent non iscritto, ha firmato nuovamente per il roster Rico DowdleInfortunatosi per buona parte della scorsa stagione, a causa di un contratto annuale.

Jones è il secondo free agent aggiunto dai Cowboys lunedì, visto che ha firmato anche il guardalinee offensivo di Dallas. Solo Edoka Per un contratto di un anno. Aggiunge profondità alla loro formazione dopo aver perso la guardia sinistra titolare lo scorso anno. Connor McGovernIn libero arbitrio Buffalo Bills. Le più grandi acquisizioni dei Cowboys finora sono arrivate in scambi per cornerback Stefano Gilmore (Indianapolis Colt) e ricevitore largo I cuochi di marca (Texani di Houston) per le prove di terza giornata.

L’etichettatura di Pollard e l’aggiunta di Jones non hanno impedito ai Cowboys di tornare indietro all’inizio del draft, inclusa la 26a scelta assoluta al primo round.