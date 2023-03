L’operazione UBS-Credit Suisse mette in gioco la reputazione della Svizzera

La Svizzera, fortemente dipendente dalla finanza per la sua economia, è sulla buona strada per vedere due delle sue banche più grandi e popolari fondersi in un unico istituto finanziario.

La scomparsa del gigante bancario Credit Suisse ha provocato un’onda d’urto nei mercati finanziari ed è vista come un duro colpo per la reputazione di stabilità della Svizzera, con un dirigente che suggerisce agli investitori di considerare ora il montuoso paese dell’Europa centrale come una “repubblica finanziaria delle banane”.

La più grande banca svizzera, UBS, ha concordato domenica di acquistare il suo rivale interno Credit Suisse per 3 miliardi di franchi svizzeri ($ 3,2 miliardi) come parte di un accordo a prezzo ridotto sostenuto dal governo.

I funzionari e le autorità di regolamentazione svizzeri hanno contribuito a semplificare l’accordo, che è arrivato tra i timori di contagio per il sistema bancario globale dopo il crollo di due piccole banche statunitensi nelle ultime settimane.

L’accordo di salvataggio significa che la Svizzera, un paese fortemente dipendente dalla finanza per la sua economia, è sulla buona strada per vedere le sue due banche più grandi e popolari fondersi in un unico istituto finanziario.

“La posizione della Svizzera come piazza finanziaria si è erosa”, ha dichiarato il CEO di Opimas Octavio Marenzi in una nota di ricerca. “Il paese sarà ora visto come una repubblica finanziaria delle banane”.