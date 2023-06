Nonostante la diffusa opposizione, il CEO di Reddit afferma che la società “non negozia” con le tariffe delle app di terze parti

WASHINGTON (AP) – Se hai utilizzato Reddit per scorrere i tuoi forum preferiti questa settimana, probabilmente ti sei imbattuto in messaggi “privati” o “bloccati”. Questo perché migliaia di subreddit hanno scelto di oscurarsi Il contraccolpo in corso è contro il piano dell’azienda di iniziare a addebitare ad alcuni sviluppatori di terze parti l’accesso ai dati del sito.

Ma il CEO di Reddit, Steve Huffman, ha dichiarato all’Associated Press che non si sta tirando indietro.

“La resistenza e il dissenso sono fondamentali”, ha detto Huffman. “Il problema con questo è che non cambierà nulla perché abbiamo preso una decisione commerciale non negoziabile”.

La nuova politica di Reddit minaccia di porre fine ai modi chiave di personalizzare storicamente la piattaforma utilizzando API o interfacce di programmazione delle applicazioni, che consentono ai programmi di computer di comunicare tra loro. Gli sviluppatori di terze parti si affidano ai dati API per creare le loro app, che forniscono l’accesso a funzionalità non disponibili nell’app Reddit ufficiale, in particolare la revisione dei contenuti e l’assistenza all’accessibilità.

Ma Reddit afferma che supportare questi sviluppatori di terze parti è troppo costoso ed è necessaria una nuova politica per diventare un’azienda autosufficiente.

Reddit ha più di 100.000 subreddit attivi, quasi 9.000 dei quali sono stati oscurati questa settimana. Mentre alcuni torneranno alle loro impostazioni pubbliche dopo 48 ore, altri affermano di voler rimanere privati ​​fino a quando Reddit non soddisferà le loro richieste, che includono la riduzione delle tariffe degli sviluppatori di terze parti – a partire dal 1 luglio – in modo che le app popolari non si chiudano. .

A partire da venerdì, più di 4.000 subreddit stavano ancora partecipando al blackout, comprese comunità con decine di migliaia di abbonati come r/music e r/videos. Sovrintendente E un live streaming su Twitch del boicottaggio.

Reddit osserva che la maggior parte delle comunità subreddit sono ancora attive. Sebbene Huffman sostenga di rispettare il diritto degli utenti di protestare, i subreddit che attualmente partecipano al blackout “non rimarranno offline a tempo indeterminato”, anche se ciò significa trovare nuovi moderatori.

La risposta dell’azienda al blackout ha suscitato ulteriore indignazione tra gli organizzatori della protesta, che questa settimana hanno accusato Reddit di aver tentato di rimuovere i moderatori – o “mod” – dai subreddit di protesta. I “mod” di subreddit sono volontari che spesso utilizzano strumenti al di fuori dell’uso ufficiale per mantenere i propri forum liberi da spam e contenuti odiosi, ad esempio, molti dei quali sono arrabbiati per le nuove tariffe di Reddit.

“C’è molto da fare qui… (Reddit) sta bruciando benevolenza con gli utenti. È molto più costoso che cercare di collaborare”, ha detto Omar, un moderatore del subreddit che ha partecipato al blackout di questa settimana.

Reddit nega di aver rimosso i moderatori per dissenso, insistendo sul fatto che sta semplicemente applicando il suo codice di condotta.

“Quando i mod abbandonano una comunità, vediamo nuovi mod. Quando i mod hanno una grande comunità con persone che vogliono interagire privatamente, vediamo nuovi mod che cercano di rianimarla”, ha detto la società in una e-mail.

La maggior parte delle persone che visitano Reddit non pensa alle API, ma l’accesso a queste risorse di terze parti è fondamentale per i moderatori per svolgere il proprio lavoro, osservano gli esperti.

“Reddit si basa sul lavoro di moderazione dei volontari, inclusa la creazione e la manutenzione di molti strumenti”, ha dichiarato in una nota Sarah Gilbert, associata post-dottorato e responsabile della ricerca del Citizens and Technology Lab della Cornell University. “Senza i moderatori volontari di Reddit, il sito probabilmente vedrebbe contenuti meno utili e più spam, disinformazione e odio.”

Reddit si è lasciato alle spalle alcune di queste preoccupazioni, con il 93% dell’attività dei moderatori ora svolta attraverso il desktop e le app native di Reddit.

La direzione di Huffman e Reddit nota inoltre che le nuove tariffe si applicheranno solo alle app di terze parti idonee che richiedono limiti di utilizzo più elevati. Secondo le metriche rilasciate giovedì dalla società, il 98% delle app continuerà ad avere accesso gratuito all’API dei dati fintanto che non saranno monetizzate e rimarranno al di sotto del limite di utilizzo dei dati di Reddit.

La società ha anche promesso che gli strumenti e i bot dei moderatori continueranno ad avere libero accesso all’API dei dati e ha stretto accordi con alcune app commerciali incentrate sull’accessibilità per esentarle dalle nuove tariffe.

Tuttavia, alcuni periti affermano di fare affidamento sulla chiusura di app popolari a causa di nuove spese. Apollo E Reddit è divertente Ad esempio, hanno già annunciato l’intenzione di chiudere alla fine di giugno. Lo sviluppatore di Apollo Christian Selig ha stimato che le commissioni si aggirerebbero intorno ai 20 milioni di dollari all’anno.

Huffman ha respinto tale stima e sostiene che la tariffa imminente di Reddit per le app di terze parti ad alto utilizzo – a un tasso di 24 centesimi per 1.000 chiamate API – è ragionevole.

Con oltre 500 milioni di utenti mensili attivi in ​​tutto il mondo, Reddit è una delle migliori piattaforme sul web. È difficile prevedere la quantità totale di denaro che Reddit risparmierà e guadagnerà dopo aver implementato le nuove commissioni. Ma Huffman afferma che i “puri costi di infrastruttura” per supportare queste app costano a Reddit circa $ 10 milioni all’anno.

“Non possiamo sovvenzionare le attività di altre persone”, ha detto Huffman. “Non abbiamo vietato le app di terze parti: abbiamo detto: ‘Devi coprire i costi'”.

La società con sede a San Francisco riferisce che le modifiche al piano API di Reddit saranno rese pubbliche entro la fine dell’anno. Sebbene Huffman non abbia potuto affrontare direttamente la presunta offerta pubblica iniziale, ha sottolineato la necessità che Reddit diventi spontaneo.

“Penso che ogni azienda alla fine abbia l’obbligo di realizzare un profitto: gli azionisti dei nostri dipendenti, gli azionisti dei nostri investitori e un giorno come società pubblica, anche i nostri azionisti utenti”, ha affermato Huffman, che ha co-fondato il sito nel 2005. .

Reddit ha presentato per la prima volta un’IPO nel 2021, ma ha sospeso i suoi piani a causa del crollo dei titoli tecnologici. Data la possibilità di una nuova IPO nella seconda metà del 2023, gli esperti finanziari ipotizzano che la società proverà a mostrare agli investitori maggiori entrate e redditività.

“La mia ipotesi è che sentano una forte pressione per dimostrare che possono generare entrate da altre fonti prima dell’IPO”, ha detto all’Associated Press Luke Stein, professore di finanza al Babson College, osservando che la monetizzazione dell’API potrebbe creare un’altra strada. flussi di entrate piuttosto che fare affidamento sulla pubblicità e sui nuovi utenti come ha fatto Reddit in passato.

Gli esperti hanno anche sottolineato l’importanza di Reddit come un modo per pagare le aziende di intelligenza artificiale che storicamente hanno utilizzato i dati di Reddit per costruire modelli di intelligenza artificiale su larga scala e redditizi.

Tuttavia, l’IPO è incerta e anche le modifiche all’API potrebbero avere conseguenze.

“Se possono davvero apportare modifiche, (possono) aumentare le loro entrate”, afferma James Angel, professore associato presso la McDonough School of Business della Georgetown University. “D’altra parte, se alienano i loro migliori utenti, ciò può causare problemi la strada, soprattutto se quegli utenti decidono di passare ad altre piattaforme.” ”