Binance accetta di consentire solo ai dipendenti statunitensi di accedere ai fondi dei clienti SEC

17 giugno (Reuters) – Binance, Binance.US e l’autorità di regolamentazione dei titoli statunitensi hanno firmato un accordo per garantire che solo i dipendenti di Binance.US abbiano accesso a breve termine ai fondi dei clienti, secondo i documenti del tribunale.

In base all’accordo, che richiede ancora l’approvazione del giudice federale che supervisiona il caso, Binance.US adotterà misure per garantire che nessun funzionario di Binance Holdings abbia accesso ai suoi vari portafogli, portafogli hardware o chiavi private per l’accesso root a Binance. Amazon Web Services Tools degli Stati Uniti, ha mostrato il deposito.

L’accordo proposto arriva dopo che la scorsa settimana la SEC ha citato in giudizio Binance, il suo CEO e fondatore Changpeng Zhao e l’operatore di Binance.US, in una drammatica espansione della repressione del settore da parte delle autorità di regolamentazione statunitensi. Da allora la SEC ha citato in giudizio il principale exchange statunitense Coinbase (COIN.O).

Binance.US e la SEC non hanno risposto immediatamente alla richiesta di commento di Reuters.

La filiale americana di Binance ha sospeso i depositi in dollari la scorsa settimana e ha concesso ai clienti fino al 13 giugno per ritirare i loro fondi in dollari.

Altre disposizioni nell’accordo proposto vedrebbero Binance.US creare nuovi portafogli crittografici a cui i dipendenti dell’exchange globale non hanno accesso, fornire maggiori informazioni alla SEC e accettare un programma di scoperta accelerata, affermano i documenti.

