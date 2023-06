Il governatore della Pennsylvania afferma che la I-95 collassata sarà riaperta entro 2 settimane

Una sezione dell’Interstate 95 a Filadelfia che è crollata dopo che un’autocisterna di benzina ha preso fuoco lo scorso fine settimana riaprirà al traffico nelle prossime due settimane, ha detto sabato il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro dopo essersi unito al presidente Biden in un tour in elicottero della principale costa orientale. Arteria.

“Per quanto mi riguarda non c’è nessun piano importante per il Paese in questo momento”, ha detto il presidente, osservando che i gruppi sindacali sono sindacalizzati. “Voglio dire, gente di Filadelfia, siamo con voi. Staremo con voi” fino a quando il lavoro non sarà finito.