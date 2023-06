Sottomarino diretto al Titanic scomparso, ‘ricerca e salvataggio’ in corso

Lunedì era in corso un’operazione di ricerca e soccorso per un sottomarino scomparso nel Nord Atlantico per indagare sul relitto del Titanic. Il tenente Jordan Hart della Guardia costiera degli Stati Uniti a Boston ha detto a CBS News che gli equipaggi sono “attualmente impegnati in un’operazione di ricerca e salvataggio” quando gli è stato chiesto degli sforzi di salvataggio al largo della costa di Terranova.

Crociere OceanGateUna società che invia sommergibili senza equipaggio in spedizioni in acque profonde ha confermato in una dichiarazione che il suo sommergibile è stato oggetto di un’operazione di salvataggio e che stava “esplorando e mobilitando tutte le opzioni per portare l’equipaggio in salvo”.

La compagnia non ha detto quante persone fossero sulla nave scomparsa o se qualcuno di loro stesse pagando dei turisti.

Fare clic qui per visualizzare i media correlati. Fare clic per espandere



“La nostra intera attenzione è rivolta all’equipaggio e alle loro famiglie a bordo del sottomarino”, ha affermato OceanGate, aggiungendo: “Siamo profondamente grati per l’ampia assistenza che abbiamo ricevuto da molte agenzie governative e compagnie di acque profonde”.

Una mappa mostra dove l’RMS Titanic affondò nel Nord Atlantico il 15 aprile 1912, 380 miglia a sud-est della costa di Terranova, in Canada, e 1.300 miglia a est della sua destinazione a New York City. Getty/iStockPhoto



Lo ha detto la guardia costiera americana Un cinguettio Che un @USCG Un equipaggio di C-130 sta cercando il sottomarino di ricerca canadese in ritardo a circa 900 miglia di distanza. #Capcotto” e il centro di coordinamento dei soccorsi Halifax sta assistendo il velivolo P8 Poseidon, che è in grado di rilevare sott’acqua.

OceanGate ha detto di recente Il suo sito web La ricerca del relitto del RMS Titanic, situato a circa 400 miglia a sud-est della costa di Terranova, è “in corso”, secondo i social media.

Contattata da CBS News, la Guardia Costiera canadese ha affermato che il salvataggio è stato gestito dal Centro di coordinamento regionale di Boston. Mappa che mostra i confini giurisdizionali Diverse agenzie di ricerca e soccorso costiere lungo la costa nordamericana hanno mostrato il relitto del Titanic all’interno dell’area di responsabilità del Boston Center.

All’inizio di questo mese, OceanGate ha dichiarato su Twitter che stava utilizzando la compagnia satellitare Starling per aiutare a mantenere le comunicazioni con il Titanic durante il suo viaggio.





“Nonostante ci troviamo nel mezzo del Nord Atlantico, abbiamo ancora una connessione Internet per portare a termine con successo le operazioni di immersione del Titanic – grazie Starlink”, si legge nel tweet. Il sito web della compagnia pubblicizza crociere di sette notti per vedere il relitto del Titanic per $ 250.000.

La compagnia ha twittato per l’ultima volta sul viaggio del Titanic Il 15 giugno.

Sabato, uomo d’affari britannico Hamish Harding condiviso su Facebook Era anche a bordo della crociera Oceangate che aveva lasciato St. John’s, Terranova il giorno prima. Lo ha riferito la Bbc. “Il sub-team comprende due leggendari esploratori, alcuni dei quali hanno effettuato più di 30 immersioni su RMS Titanic dagli anni ’80”, ha scritto Harding. Ha detto che le condizioni meteorologiche significano “questo sarà il primo e unico viaggio con equipaggio sul Titanic nel 2023” e che il team ha pianificato di iniziare le operazioni di immersione alle 4 di domenica.

Harding è un turista d’avventura veterano Ha viaggiato nello spazio Nel Blue Origin Rocket dell’anno scorso.

Il subacqueo ed esploratore Rory Golden ha scritto di essere stato sul Titanic. UN Registrazione Facebook Lunedì pomeriggio ha scritto: “Sto bene. Siamo tutti concentrati qui per i nostri amici”.

Ha continuato: “Ora c’è una situazione che fa parte di un più ampio sforzo di ricerca e salvataggio, intrapreso dalle principali agenzie. Questo è il nostro obiettivo ora.

“La risposta e l’offerta di aiuto in tutto il mondo è stata davvero sbalorditiva e dimostra solo il reale vantaggio per le persone in un momento come questo”.



Una visita all’RMS Titanic

Il sottomarino di OceanGate, The Titan, è l’unico sommergibile al mondo per cinque persone in grado di raggiungere il relitto del Titanic, che si trova a 2,4 miglia sotto la superficie dell’oceano. Il corrispondente di CBS News “Sunday Mornings” David Bogue Si è unito all’equipaggio della naveCon un gruppetto di intrepidi turisti, per un viaggio alla scoperta del naufragio più famoso del mondo lo scorso anno.

Mentre si sedeva nella nave, che secondo lui era spaziosa all’interno come un minivan, Bogue ha detto, “quanti pezzi del sottomarino sembravano componenti improvvisati e pronti all’uso, incluso il controller del videogioco usato per pilotare il sottomarino.