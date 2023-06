La Cina ha tagliato altri due tassi di prestito chiave mentre l’economia vacilla

La People’s Bank of China ha tagliato diversi tassi ufficiali per rilanciare la crescita economica nella seconda economia più grande del mondo.

Martedì la Banca popolare cinese ha tagliato altri due tassi di prestito chiave per la prima volta in 10 mesi, minando la crescita nella seconda economia mondiale.

La banca centrale cinese ha tagliato il tasso di prestito a un anno di 10 punti base, dal 3,65% al ​​3,55%, e ha tagliato il tasso di prestito a cinque anni di 10 punti base, dal 4,3% al 4,2%, per la prima volta da agosto.

“Da soli, i tagli di 10 punti base sono troppo piccoli per fare una grande differenza per le condizioni monetarie, soprattutto perché i tassi bancari inter-mercato sono già al di sotto dei tassi ufficiali”, hanno scritto in una nota Julian Evans-Pritchard e Zhichun Huang di Capital Economics.

“Ma la PBOC utilizza le variazioni dei tassi ufficiali come strumento di segnalazione, fortemente ponderato da altri strumenti come i requisiti di riserva e le disposizioni sul credito bancario”, hanno aggiunto. “L’ultimo round di tagli dei tassi suggerisce che verranno utilizzati anche questi strumenti”.

Una misura degli sviluppatori cinesi quotati a Hong Kong, l’Hong Seng Mainland Properties Index, è scesa di oltre il 3%, mentre Country Garden è scesa di circa il 5%. La metà dei partecipanti a un sondaggio Reuters ha previsto un taglio profondo di almeno 15 punti base nel tasso quinquennale.