Biden ha elogiato l’accordo sul tetto del debito nel suo discorso sullo stato della nazione

I presidenti spesso mettono da parte lo Studio Ovale per parlare alla nazione di guerre, crisi economiche o disastri naturali. Dopo che lo space shuttle Challenger è esploso nel 1986, il presidente Ronald Reagan ha pronunciato un’osservazione aspra da lì. Il presidente Donald J. Trump ha annunciato restrizioni pandemiche dallo Studio Ovale all’inizio del 2020.

Il signor di usare lo stesso posto il venerdì. La decisione di Biden sottolinea quanto crede fermamente che il paese sia diretto verso il disastro economico.

Sig. Per settimane, Biden e i legislatori avevano sperato di raggiungere un accordo per evitare quel risultato, ma le profonde divisioni tra democratici e repubblicani hanno tenuto il paese – e il resto del mondo – sulle spine fino al voto in entrambe le camere. .

Alla Camera, i repubblicani conservatori hanno inizialmente criticato Mr. Si ribellò a McCarthy. Molti Sig. Hanno minacciato l’oratore di McCarthy, ma hanno fatto marcia indietro grazie al forte sostegno dell’oratore da parte di altri repubblicani.

Anche alcuni democratici alla Camera e al Senato si sono opposti al compromesso, ma mentre le votazioni sono proseguite questa settimana, la Casa Bianca ha deciso di rimanere in gran parte in silenzio, evitando di alimentare l’opposizione conservatrice e il sig. Spera di rendere più difficile il lavoro di McCarthy.

Ha detto che avrebbe trovato un modo per evitare una crisi simile sul tetto del debito in futuro. Biden ha affermato in diverse occasioni, e ha fatto riferimento al 14° emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti, che il debito degli Stati Uniti “non deve essere messo in discussione…”.

Alcuni giuristi ritengono che un presidente possa utilizzare tale clausola per aggirare il tetto del debito previsto dalla legge, evitando così i consueti conflitti tra le parti. Sig. Biden ha detto il mese scorso che sperava di “trovare un motivo per portare il 14° emendamento in tribunale per vedere se il 14° emendamento è effettivamente qualcosa che può impedirlo”.