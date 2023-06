Incidente ferroviario indiano: oltre 260 morti nell’incidente di Odisha

Abilita JavaScript o prova un altro browser per riprodurre questo contenuto

Un treno passeggeri è deragliato venerdì sera e le sue carrozze sono cadute sui binari vicini dove venerdì sera si sono scontrate con un treno in arrivo. Un treno merci si stava fermando.

La causa del peggior incidente ferroviario in India di questo secolo non è ancora chiara.

Un altro treno, l’Howrah Superfast Express in viaggio da Yeswantpur a Howrah, si è poi schiantato contro le carrozze ribaltate.

“Molti vagoni sono stati schiacciati e mutilati dall’impatto dei treni. Stiamo cercando di tagliare i detriti per raggiungere i passeggeri. Bisogna anche fare attenzione a non ferire i vivi”, ha detto Atul Garhwal. Lo ha detto all’agenzia di stampa ANI la National Disaster Response Force (NTRF).

Il ministro delle Ferrovie Ashwini Vaishnav è sulla scena dell’incidente e il primo ministro Narendra Modi dovrebbe visitare i feriti in ospedale più tardi sabato.

“Quando è avvenuto l’incidente, da 10 a 15 persone sono cadute sopra di me e tutto è andato in tilt. Ero in fondo alla pila”, ha detto un sopravvissuto maschio.