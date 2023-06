Gli avvocati di Atlanta contattano le aziende che si sono consultate con la campagna di Trump

Donald J. I pubblici ministeri di Atlanta che indagano sull’interferenza elettorale di Trump e dei suoi associati hanno recentemente contattato due società di consulenza assunte dalla campagna Trump nel 2020 per indagare su numerose denunce di frode elettorale, ma non hanno trovato prove di frode significativa, hanno detto le persone. Con cognizione di causa.

Nonostante i risultati di due società, Simpatico Software Systems e Berkeley Research Group, Mr. Fino ad oggi, Trump continua a fare false affermazioni secondo cui le elezioni del 2020 sono state rubate, ma non è emersa alcuna prova credibile a sostegno di ciò o di altre sue cospirazioni elettorali. Le teorie furono respinte.

Interessato alle aziende e al loro lavoro in Georgia e in altri stati campo di battaglia, Mr. Trump e i suoi alleati potrebbero essere usati dagli avvocati per minare quelle che dicono essere legittime rimostranze sulle elezioni. Le società sono state precedentemente citate in giudizio dai pubblici ministeri federali. Uno sviluppo recente per quanto riguarda gli avvocati ad Atlanta segnalato Precedentemente Il Washington Post.

Fanny D. Willis, contea di Fulton, Georgia, procuratore distrettuale, sig. Soppesando una serie di possibili accuse contro Trump, incluso il fatto che abbia violato le leggi statali con telefonate post-elettorali a funzionari statali, Jan. 2, compreso. 2021, una telefonata al Segretario di Stato della Georgia Brad Raffensberger, in cui Mr. Trump ha detto che aveva bisogno di “trovare” 11.780 voti, o un voto in più di quanto ha perso lo stato. La signora Willis sta supervisionando molte delle mosse post-elettorali del team Trump, incluso un piano per creare elettori fasulli che era stato promesso al signor Trump nonostante la vittoria del presidente Biden in Georgia. Più della metà degli elettori ha accettato accordi di immunità.